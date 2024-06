“Circuito in musica” a Sturla prosegue a giugno con quattro concerti all'ora dell'aperitivo

Cantautori, rock-punk, pop-rock d’autore, bluegrass e ritmi scozzesi sono i generi da ascoltare nelle prossime serate di “Circuito in musica” nell’area dei Giardini sul depuratore di Sturla. La terza edizione della rassegna di concerti organizzati da Circuito a cura di Romina Mognol prosegue a giugno con quattro concerti in programma ogni giovedì alle 19:30.

A esibirsi sono i gruppi Barbagrammi (il 6), Dead Rabbits (il 13), Dinamica (il 20) e Dalton (il 27). Un appuntamento ormai consolidato che trasforma la piazza verde affacciata sul mare (via del Tritone, Vernazzola) in un club all’aria aperta, dove ascoltare musica dal vivo, cantare, ballare e stare in compagnia sorseggiando un aperitivo servito dal Bistrot. L’area, frequentata durante tutto l’anno, è stata riqualificata e attrezzata da Circuito e con la buona stagione offre un programma di intrattenimento che comprende l’arena cinematografica estiva.

Gli aperitivi in musica iniziano giovedì 6 giugno alle 19:30 con i Barbagrammi che propongono “Musica in via d’estinzione”, come ironicamente e in tempi di frenesia commerciale considerano il repertorio italiano di grande valore artistico creato da Giorgio Gaber, Enzo Jannacci, Piero Ciampi. Inoltre, dedicano grande spazio alla musica dialettale genovese, attraverso gli arrangiamenti originali dei brani classici di Natalino Otto, Sensasciou, Bruno Lauzi, Fabrizio De André. I Barbagrammi si formano come duo nel 2015 dall’incontro di Cecilia Malfatto (voce) e Pietro Bosio (chitarra). Di ritorno da un tour che li vede impegnati per i locali e le strade del Portogallo e nel festival Paratissima Lisboa, iniziano a scrivere le loro prime nuove canzoni avvalendosi della presenza del batterista genovese Federico "Bandiani" Lagomarsino, terzo membro del gruppo, a cui si aggiunge il bassista Tristan Martinelli.

La rassegna prosegue giovedì 13 giugno alle 19:30 con i Dead Rabbits, ovvero Andrea Unali (batteria), Marco Bottini (basso e voce), Luca Minetto (chitarra) e Giorgio Sapienza (chitarra e voce). È una cover band dallo stile rock-punk, con tanto groove e un sound graffiante.

Il terzo appuntamento è giovedì 20 giugno alle 19:30 con i Dinamica, un duo composto da Diego Mustica (voce e chitarra ritmica) e Roberto Magnani (chitarra ritmica e solista). Il repertorio musicale pop rock d'autore è da loro volutamente eseguito in versione acustica per privilegiare la dimensione poetica e umana dei brani prescelti, la cui potenza risuona nella forza della parola e nella sacralità del suo ascolto. L'intento è tornare all'essenziale, ovvero quella semplice relazione tra gli "interpreti" e il pubblico, attraverso il potere nudo e invisibile della musica e della parola. Un potere che sa ancora nutrire l'animo umano.

Giovedì 27 giugno, sempre alle 19:30, ultimo concerto del mese con i Dalton, un quartetto formato da Francesco Schinchella (voce e octave mandolin), Riccardo Bisesti (chitarra elettrica, acustica e cori), Pierluigi Carbone (banjo) e Corrado Giacomel (mandolino). Arrivano da esperienze musicali diverse, ma sono accomunati dalla voglia di divertire e divertirsi. Passano dal bluegrass con tradizioni musicali irlandesi, scozzesi e inglesi, al country e non solo. Un gruppo nostrano tutto da scoprire.

Circuito in musica con la zona spettacoli rientra in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it), tutti i giorni dalle ore 10.