Tornano gli Aperitivi in musica a Circuito sul Mare: quattro appuntamenti a Sturla

Tornano gli Aperitivi in musica a Circuito sul mare. La terza edizione della rassegna di concerti organizzati da Circuito a cura di Romina Mognol, inizia il 9 maggio 2024 nell’area dei Giardini sul depuratore di Sturla e prosegue nei tre giovedì successivi, sempre alle ore 19. Jazz, blues, rock, bossa nova e surf sono i generi che si potranno ascoltare in questo primo mese di programmazione, iniziando con la festa della Macaja Parade per proseguire con il sound di Bad Tales, Dois Mais Um e Arselle.

Un appuntamento ormai consolidato che trasforma la piazza verde affacciata sul mare (via del Tritone) in un club all’aria aperta, dove ascoltare musica dal vivo, cantare, ballare e stare in compagnia sorseggiando un aperitivo servito dal Bistrot. L’area, frequentata durante tutto l’anno, è stata riqualificata e attrezzata da Circuito e con la buona stagione offre un programma di intrattenimento che dal 7 giugno comprenderà l’arena cinematografica di cui presto sarà annunciato il programma.

Gli Aperitivi in musica iniziano giovedì 9 maggio alle 19 con la Macaja Parade di Gianluca De Pasquale (pianoforte e voce), Simone Dabusti (tromba), Simone Cosso (chitarra) e Andrea Tassara (batteria). La maccaja è il clima in cui si è immersi a Genova quando è invasa dallo scirocco, il vento caldo che soffia su questo viaggio musicale. Basta lasciarsi trasportare per attraversare idealmente il mare seguendo una scia che porta fino alla culla della musica afroamericana: New Orleans. La Macaja Parade nasce a Genova nel 2020 con l’intento di rivisitare i suoni e i ritmi sincopati delle parate festose e colorate a cui chiunque può unirsi. Un’atmosfera e una sonorità che sono state trasferite a Genova grazie alla band che propone un repertorio tra il New Orleans Jazz e il Jump Blues. Macaja Parade è stata invitata alle scorse due edizioni del Jazzmi a Milano e ha registrato due EP, “Apollo Session” e “Fruit Punch”.

La rassegna prosegue giovedì 16 maggio alle 19 con i Bad Tales, ovvero Riccardo Sechi (voce e basso), Federico Rossi (chitarra elettrica) e Tommaso Viaggi (batteria), che propongono cover di gruppi rock hard, rock blues e rock contemporanei degli anni Duemila, reinterpretando alcuni dei più importanti musicisti blues rock degli anni ’60 e ’70 del Novecento. Da Jimi Hendrix, Doors e Rolling Stones a Black Keys, Gary Clark Jr, Greta Van Fleet.

Il terzo appuntamento è giovedì 23 maggio alle 19 con i Dois Mais Um, che ripercorrono le collaborazioni tra gli artisti brasiliani e italiani, del passato e del presente, attraverso le musiche, i racconti e la poesia. Il repertorio in italiano e portoghese, comprende i grandi classici e i brani più contemporanei e ricercati di bossa nova, samba, choro e mùsica popular brasileira. Il trio è composto da Tiziana Baggetta (voce), Alessandro Melizzi (chitarra) e Dado Sezzi (percussioni).

Giovedì 30 maggio, sempre alle 19, spazio al Surf con Arselle, un quartetto formato da Massimo Zaffonte (chitarra elettrica e solista), Corrado Carlevaro (basso), Francesca Olcese (chitarra ritmica) e Andrea Ovcinnicoff (batteria). Arselle si esibiscono con una strumentazione minima e propongono i suoni tipici del Surf in stile ballroom. Ripropongono dal vivo una serie di classici in auge nella prima metà degli anni Sessanta principalmente negli Stati Uniti e nel Regno Unito, composti per esempio da The Chantays, The Ventures, The Surfaris, The Shadows.

Il Surf strumentale classico ha rappresentato fino alla metà degli anni Sessanta il genere più anticonformista, ribelle e meno mainstream negli USA e in Europa ed è contraddistinto da brani veloci, brevi e sorprendenti, frutto di una vorticosa contaminazione e commistione di generi diversi, precedendo e preparando il terreno per band come The Beach Boys e influenzando successivamente lo stile del rock americano più alternativo fino ai nostri giorni, attraverso band come The Cramps, The Ramones, The X, The Pixies e molti altri cultori del genere, comprese decine di band Surf Rock dagli anni Ottanta ad oggi.

Gli Aperitivi in musica con la zona spettacoli rientrano in un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it), tutti i giorni dalle ore 10.