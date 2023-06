“Circuito al Ducale”, torna l'arena estiva di Genova: il programma di luglio

La settima edizione di “Circuito al Ducale”, organizzata da Circuito in collaborazione con Fondazione Palazzo Ducale e prodotta da Alesbet e Centro Culturale Carignano, apre lunedì 3 luglio 2023 con la musica di David Bowie e prosegue nella sua prima parte fino al 31 luglio con un fitto programma che comprende un omaggio a Raffaella Carrà, il nuovo film della serie “Mission: Impossible” con Tom Cruise, la rassegna “Cinema & Libri” nel programma Genova Capitale italiana del libro 2023 e molti altri titoli scelti fra i migliori della stagione in corso. Si conferma la modalità silent cinema già ampiamente collaudata, con le cuffie sanificate dopo ogni uso che consentono di regolare il volume e immergersi nell’atmosfera del film, senza fare rumore.

Nell’arena estiva nel Cortile Maggiore di Palazzo Ducale, che ha ospitato il IV Festival Genova Reloaded, le proiezioni riprendono lunedì 3 luglio con “Ziggy Stardust & The Spiders from Mars – Il Film”, un evento Nexo grazie al quale si potrà rivivere un leggendario concerto della storia del rock. Il 3 luglio del 1973, esattamente cinquant’anni prima, David Bowie saliva sul palco dell’Hammersmith Odeon di Londra davanti a 5.000 fan increduli, protagonista dell’ultimo concerto nei panni di Ziggy Stardust, il suo alter ego più celebre. Non avrebbe mai più interpretato il messaggero degli alieni dai capelli rosso fuoco, fascino androgino ed estrosi costumi glamour, che avverte l’umanità del pericolo imminente. La serata fu immortalata nel film “Ziggy Stardust and the Spiders from Mars” di D. A. Pennbaker, che si potrà eccezionalmente rivedere in versione restaurata.

Altra musica, altra cultura, ma stesso amore dei fan per il secondo evento Nexo in programma giovedì 6 luglio al Ducale: “Raffa” di Daniele Luchetti, il ritratto inedito di un’altra icona senza tempo, Raffaella Carrà. Nata il 18 giugno 1943, ottant’anni fa, è stata una star della televisione italiana. Il film rappresenta l’opportunità esclusiva per ripercorrere sul grande schermo, attraverso le voci e il racconto di chi l’ha conosciuta e con preziose immagini di repertorio, la vita, il carattere e il percorso artistico di un personaggio straordinario che ha saputo entrare nell’immaginario collettivo con la sua energia dirompente.

Il terzo appuntamento da segnalare in questa prima parte del programma è il nuovo film sulle avventure dell’agente Ethan Hunt, il settimo della serie. Da giovedì 13 a sabato 15 luglio si potrà vedere “Mission: Impossible Dead Reckoning – Parte 1” di Christopher McQuarrie, in cui Tom Cruise è impegnato in un inseguimento mozzafiato ai Fori Romani o tra le barche che incrociano la sua corsa nella Laguna di Venezia, dato che il film è stato girato in parte in Italia. Niente ferma la spia Ethan Hunt, impegnata a salvare l’umanità dalla distruzione.

Inoltre, il programma celebra Genova Capitale italiana del Libro 2023 con la sezione “Cinema & Libri” che lo percorre in luglio e in agosto: cinque appuntamenti con cinque film tratti da libri. I primi tre sono “Rapito” di Marco Bellocchio (9 luglio), ispirato a “Il caso Mortara” (Mondadori, 1997) e “Un posto sotto questo cielo” (Longanesi, 2023) entrambi di Daniele Scalise; “Emily” di Frances O’Connor (16 luglio), ritratto della scrittrice Emily Brontë, autrice di “Cime tempestose”; “Non così vicino” di Marc Forster (30 luglio), ispirato al libro “L’uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrick Backman (Mondadori, 2014).

Il resto della programmazione riprende i migliori titoli della stagione in corso, a cominciare dal recentissimo “Indiana Jones e il quadrante del destino” con Harrison Ford (28 e 29 luglio) interprete dell’archeologo avventuriero sin dai “Predatori dell’arca perduta”, successo del 1981. Il calendario comprende inoltre “Mon crime. La colpevole sono io” di François Ozon (4 luglio), “The Whale” di Darren Aronofksy (5 luglio), “Holy Spider” di Ali Abbasi (10 luglio, vietato ai minori di 14 anni), “Il sol dell’avvenire” di Nanni Moretti (12 luglio), “As bestas” di Rodrigo Sorogoyen (17 luglio), “Grazie ragazzi” di Riccardo Milani (18 luglio), “Triangle of Sadness” di Ruben Östlund (19 luglio), “Miracle” di Jang-hoon Lee (21 luglio), “Everything Everywhere All At Once” di Daniel Kwan e Daniel Scheinert (22 luglio), “Passeggeri nella notte” di Mikhaël Hers (23 luglio), “Stranizza d’amuri” di Giuseppe Fiorello (24 luglio), “Un uomo felice” di Tristan Séguéla (26 luglio) e “Peter von Kant” di François Ozon (31 luglio, vietato ai minori di 14 anni). Le proiezioni iniziano alle 21.30.

Biglietti

? possibile acquistare i biglietti:

- presso la biglietteria dell’ARENA ESTIVA a Palazzo Ducale da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo

- presso il totem nel Cortile Minore di Palazzo Ducale

- presso le sale di Circuito Genova

- online sul sito circuitocinemagenova.com

- tramite l’app Circuito

Tariffe: intero € 8.50, ridotto/bambini fino a 12 anni € 7.

- Dal 16 luglio al 16 settembre tutti i film italiani ed europei contrassegnati da una stella avranno il prezzo unico di € 3.50

- Evento NEXO “Ziggy Stardust & The Spiders from Mars – Il Film” del 3 luglio: intero €12; ridotto €10

- Evento NEXO “Raffa” del 6 luglio: intero € 10; ridotto € 8

- Gli abbonamenti di Circuito sono validi per tutte le proiezioni tranne gli Eventi