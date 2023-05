Prezzo non disponibile

Sabato 27 maggio Colbhi in concerto al Circolo Arci Orchidea di Santa Margherita Ligure, special guest Cristina Nico. COLBHI è un progetto collettivo che nasce nel 2020 dall’incontro tra Stefano Bolchi (Edgar café e Piero Milesi) con Osvaldo Loi (Sabrina Napoleone, Isolaris), Federico Fantuz (Angela Baraldi e Music for No Movies) e l’autrice genovese Daniela Bianchi.

Hanno così origine brani e canzoni dal sapore trasversale che vengono lavorati insieme al produttore Giulio Gaietto e raccolti nel disco d’esordio “Gigantografia di piccoli sospiri” (Lilith Label) 20 aprile 2023. L’album è stato anticipato dal singolo Dark Ballad, nato da una collaborazione tra Colbhi e Paolo Benvegnù. Stefano Bolchi ed Osvaldo Loi offriranno una versione intima ed intensa di tutti i brani presenti nell'album. L’ascoltatore sarà condotto in un viaggio che abbraccia diverse sonorità in una dimensione rituale: solarità e mistero si vestiranno di un rock graffiante costellato da un’elettronica avvolgente, sapori dance si alterneranno a ballate intime.

Apertura Circolo: ore 21:30

Concerto: ore 22

Ingresso € 10,00

Riservato ai soci Arci

Info: arcisanta@gmail.com