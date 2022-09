Finale di stagione al Circle di Cremeno con festa della birra e rock and roll

Si conclude la splendida stagione estiva del "Circle" di Cremeno (a un minuto dal casello autostradale di Bolzaneto) venerdì 16 settembre, oltre ad una eccezionale rivisitazione del servizio aperitivo, cena e bevande ci sarà una mega serata musicale con i mitici Sheldon & The Rolling Cats (Rock’n’Roll anni ’50) e Luca Guaraldi che, in arrivo da Bologna e in diretta da "Tu si que Vales" porterà al Circle il suo unico Elton John con tanto di pianoforte magico. Il più grande tributo ad Elton John in Italia e lo scatenato Rock’n’Roll dei Gattacci per lasciare uno splendido ricordo ad amici e clienti del Circle, per ringraziarli della splendida stagione Live alla quale hanno partecipato.

Il "Circle" è un parco all'aperto inaugurato quest'anno dove si può bere, si possono mangiare prelibatezze, si possono fare apericena con taglieri di carne cotta sulla brace oppure solo entrare a gustarsi dell’ottima musica live in diretta dal palco.

Per questa magica serata finale il Circle ha previsto che la musica, di altissimo livello, animerà la “Festa della Birra”, che il servizio offrirà l’apericena per la prima volta a “Buffet” + birra ad € 19,00 il tutto comprensivo di tessera Arci. Questo vuole essere il commiato da tutti e il più caloroso invito ad essere pronti ad accogliere la prossima stagione poichè da questa il Circle ha imparato moltissimo.

Ci saranno ancora alcuni eventi di ballo e di musica in genere nel fine settimana a pranzo e nel pomeriggio, ma sono un extra non previsto e sarà valutato proprio in questi giorni per riconoscenza nei confronti di tutti e, soprattutto, se il tempo lo permetterà. Tenete d’occhio la pagina Facebook!

Cosa si può dire degli Sheldon & The Rolling Cats che le serate musicali della Liguria, e non solo, non abbiano già detto? Esplosivi, coinvolgenti… Elvis… Chuck Berry…Buddy Holly… Carl Perkins…. John Travolta… finalmente sul palco del Circle, attesi da sempre. E di Luca Guaraldi che arriva da Bologna col suo pianoforte fuxia a semicoda a portare il meglio di Elton…? Basterà chiudere gli occhi per trovarsi nella magia di altri luoghi e di un'epoca indimenticabile, ma si perderebbe quella parte di energia che tutti loro sanno trasmettere anche solo guardandoli.

Il Circle insomma farà di tutto per non provare tristezza nel veder calare il sipario sulla sua prima stagione, un sogno visionario diventato realtà grazie all’impegno delle persone che ci hanno lavorato e alla collaborazione di tutti i cabarettisti e di tutti i musicisti che lo hanno animato, e che saranno ringraziati sui social uno per uno.