I cioccolatini della ricerca di Airc tornano nelle piazze: ecco quelle di Genova

Sabato 6 novembre i volontari Airc tornano in 1.200 piazze italiane, compatibilmente con le indicazioni delle autorità sanitarie, per distribuire i Cioccolatini della Ricerca, a fronte di una donazione di 10 euro. In Liguria le piazze dove trovarli sono 50. Oltre che nelle piazze, i Cioccolatini della Ricerca sono disponibili anche in 1.500 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC, e online su Amazon.it.

A Genova i luoghi in cui trovare i cioccolatini sono corso Alessandro De Stefanis 98, via XX Settembre (ponte Monumentale), via Silvio Lagustena (dalla chiesa), piazza Villa Goffredo (dal Carrefour), piazza Giovanni Martinez, piazza Montano, via Sestri, largo Bocccardo (capolinea bus), piazza Rissotto, piazza Porticciolo, lungomare di Pegli, via Fabio Garelli, piazza Leonardo Da Vinci 5, piazza Pontedecimo e piazza Suppini.

I Giorni della Ricerca dal 1995 informano il pubblico sui progressi della ricerca oncologica per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro e presentano le nuove sfide per renderlo sempre più curabile. Il cancro è un‘emergenza a livello mondiale. I Giorni della Ricerca sono un appuntamento per sostenere ricercatori e medici che non possono più permettersi battute d’arresto: in Italia solo lo scorso anno sono stati diagnosticati 377.000 nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno. Questo triste risultato segna un aumento di casi rispetto allo scorso anno. Per incidere su questi dati AIRC sostiene con continuità oltre 5.000 ricercatori al lavoro nelle istituzioni pubbliche del Paese.

Fondazione Airc per la ricerca sul cancro sostiene progetti scientifici innovativi grazie a una raccolta fondi trasparente e costante, diffonde l’informazione scientifica, promuove la cultura della prevenzione nelle case, nelle piazze e nelle scuole. Conta su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari e 17 comitati regionali che garantiscono a oltre 5.000 ricercatori - 61% donne e 55% ‘under 40’ - le risorse necessarie per portare nel più breve tempo possibile i risultati dal laboratorio al paziente. In oltre 50 anni di impegno AIRC ha distribuito oltre 1 miliardo e cinquecento milioni di euro per il finanziamento della ricerca oncologica (dati attualizzati e aggiornati al primo gennaio 2020).