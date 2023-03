Cineversity presenta: Shining

L’offerta cinematografica del Festival Permanente del Cinema Internazionale di Cineversity prosegue anche nel mese di marzo, arrivando a due spettacoli. Il primo appuntamento si terrà martedì 7 presso il CineClub Nickelodeon (Via della Consolazione, 5r), a partire dalle ore 20:30. La pellicola in visione è Domino 23 (2023), opera del collettivo satirico Terzo Segreto di Satira da gustare assieme a loro in sala come alla successiva discussione alla Piccola Birreria Kowalski (Salita Pollaiuoli, 22r). L’opera parodica è un intreccio di tante piccole storie che si rifanno all’attuale situazione del nostro paese.

Il secondo appuntamento è invece un classico del genere horror, Shining (1980), diretto da Stanley Kubrick e adattato dal romanzo omonimo di Stephen King. Il film verrà proiettato lunedì 13 di nuovo al CineClub Nickelodeon, con ingresso in sala a partire dalle ore 19:30. Prima dell’inizio film sarà possibile guastare un aperitivo di pietanze fornite dal Kowalski e servite dai membri di Cineversity, accompagnato dalla presenza dei Blu Mamuth, gruppo new-wave/elettronico, dopo il loro successo ottenuto il mese scorso.

Gli esperti invitati che daranno inizio alla successiva discussione sono Alfredo Verde, professore UniGe di Criminologia, e Anna Maria Rosso, psicoterapeuta e docente DISFOR dell’Ateneo genovese, per analizzare i tratti salienti della pellicola di Kubrick e dei personaggi di King nel loro intreccio famigliare.

Come sempre, il prezzo di ingresso è di 5 euro per ogni spettatore. Sarà inoltre possibile contattare il Nickelodeon al numero 010589640 oppure scrivere all’indirizzo mail di Cineversity (cineversity@unige.it) per prenotare o anche solo chiedere informazioni riguardo le serate del mese di marzo.