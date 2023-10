Cineversity presenta: On The Road Again

Dopo la lunga pausa estiva, ricomincia la programmazione cinematografica di Cineversity 2023-2024. La nuova stagione verrà inaugurata venerdì 3 novembre con un cult movie della New Hollywood, Easy Rider (1969). Novità della fondazione culturale, nata dall’Università di Genova, è un riassetto della sua programmazione mensile. La pellicola con Dennis Hopper e Peter Fonda anticiperà infatti di tre giorni l’opera in tema “on the road” scelta per appaiarsi perfettamente, ovvero Il sorpasso (1962) di Dino Risi.

Il nuovo anno di spettacoli Cineversity sarà articolato con un periodico abbinamento di film che condividano un argomento in comune, e che verranno mensilmente proiettati il venerdì e lunedì subito dopo. Di seguito a questo format sarà possibile l’acquisto del biglietto doppio a 8 euro per seguire le due pellicole del mese, oppure scegliere il biglietto singolo a 5 euro e vedere quello che più interessa. Se si vuole prenotare il proprio biglietto è possibile contattare telefonicamente il CineClub Nickelodeon (010589640) o scrivere una mail all’indirizzo cineversity@unige.it. Se lo si vuole acquistare subito basta invece connettersi all’apposito sito di prevendita del circuito ACEC (https://www.liveticket.it).

Gli appuntamenti si terranno sempre presso il CineClub Nickelodeon in Via della Consolazione, 5r a Genova. A variare leggermente è l’orario di ingresso in sala per lo spettacolo del venerdì, ovvero alle ore 20:00, e l’inizio della proiezione sarà alle 20:45, preceduto sempre dal pre-show per l’occasione e l’aperitivo a buffet. Rimane invece invariato l’orario per gli spettacoli del lunedì (ingresso ore 19:30, inizio film ore 20:30) e la previsione di un cortometraggio che ha preso parte a FLIGHT, festival internazionale di cortometraggi.

Come sempre, la proiezione di lunedì sarà seguita da un after-movie in cui gli spettatori potranno discutere sul film appena visto, presso la Piccola Birreria Kowalski (Salita Pollaiuoli, 22r). Il dialogo verrà sempre aperto dall’intervento dei due invitati per l’occasione, docenti universitari scelti per la loro conoscenza dell’argomento trattato nella pellicola cinematografica.

Si riporta di seguito il riepilogo dei prossimi incontri:

Venerdì 3 novembre: Easy Rider (1969)

Ingresso in sala e pre-show: 20:00

Inizio film: 20:45

Lunedì 6 novembre: Il sorpasso (1962)

Ingresso in sala e aperitivo: 19:30

Inizio film: 20:30

After-movie: 22:30