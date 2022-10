Cineversity presenta: novembre internazionale

Continuano gli appuntamenti di Cineversity tra musica e cinema, tra culture straniere e cultura locale, che si evolveranno nel mese di novembre con un viaggio nella Francia dei nostri giorni per poi aprirsi verso la Spagna. Giovedì 3 novembre il mese comincia con il film Debout le Femmes! (2021) di Gilles Perret e François Ruffin, documentario francese sullo sfruttamento sociale delle lavoratrici impiegate nella lotta al Covid-19. Film proiettato in lingua originale con i sottotitoli fatti dagli studenti di UniGe sotto la guida della professoressa Anna Giaufret, che saranno presenti in sala per condividere con il pubblico gioie e dolori della traduzione. Ma attenzione la proiezione del film questa volta sarà presso il CineClub Fritz Lang, in Via Acquarone 64r a Genova per permettere a tutti di partecipare.

La formula? Sempre la stessa, apertura della sala alle ore 19:30 con l’accoglienza del pubblico, come ormai è tradizione, a cui contribuisce la Piccola Birreria Kowalski (Salita Pollaiuoli, 22r), per creare l’atmosfera e iniziare a scambiare idee tra pubblico e protagonisti del film. Alle 20:45 si aprirà con una visione speciale tratta direttamente dalla Mostra internazionale del cinema di Genova FLIGHT, che avrà chiuso la sua terza edizione e che si sta svolgendo a Genova in questi giorni! In chiusura si continuerà a parlare con i ragazzi e i docenti che hanno contribuito alla realizzazione dei sottotitoli e con i volontari che rendono Cineversity un evento vivace e capace di sollecitare nella massima apertura.

A seguire, lunedì 14 novembre presso il CineClub Nickeloden in Via della Consolazione 5r, sempre a Genova, proiezione de Il postino (1994), splendido film di Radford con Philippe Noiret e un Troisi candidato all’Oscar. Anche in questa occasione, l’ingresso in sala comincia a partire dalle ore 19:30 e si ha più di un’ora per prendere un aperitivo sul terrazzo del cinema prima dell’inizio proiezioni e creare nuove amicizie tra appassionati e neofiti. La visione del film è seguita, come sempre, dall’appuntamento alla Piccola Birreria Kowalski dove la professoressa Anne Serrano, lettrice di spagnolo presso UniGe, animerà lo scambio sul film con una particolare attenzione alla poetica di Pablo Neruda.

Ultimo appuntamento del mese di novembre sarà con «Cineversity presenta...» che in collaborazione con il Festival de Cine Español y Latinoamericano in programma qui a Genova dal 18 ottobre fino al 15 dicembre, invita alla visione di un grande classico surrealista: El angel exterminador (1962) del regista Luis Buñuel. Visione por supuesto in lingua originale sottotitolata.

Consigliamo di prenotare per questi appuntamenti attraverso il sito del Nickelodeon e, quando arrivate in sala, di segnalare la vostra partecipazione all’Aftermovie presso La piccola birreria, perché i posti sono limitati e siamo sempre numerosi.

Il programma

Debout les Femmes! (2021), CineClub Fritz Lang, 3 novembre, apertura sala ore 19:30 – inizio proiezione ore 20:45;

Il postino (1994), CineClub Nickelodeon, 14 novembre, apertura sala ore 19:30 – inizio proiezione ore 20:45;

El angel exterminador (1966), CineClub Nickelodeon, 28 novembre, apertura sala ore 19:30 – inizio proiezione ore 20:45.