Cinesport: rassegna di cinema, sport ed eventi al CineClub Nickelodeon

Prende il via la prima rassegna cittadina in cui cinema e sport si incontrano e si scambiano esperienze al CineClub Nickelodeon in via della Consolazione 5r (Genova).

Sei film ma non solo, ospiti in sala e attività sportive organizzate da alcune delle migliori associazioni sportive del nostro territorio.

Un’occasione unica per tutti: appassionati di cinema, di sport e famiglie con lo scopo di contribuire alla rinascita educativa della nostra comunità cercando di aumentare il tasso di sportività (aumentando l’attenzione verso la pratica degli sport minori) e la passione culturale con un occhio particolare verso le fasce più deboli della popolazione.

La prima rassegna a Genova che permette di mettere in rete due mondi che da sempre sono stati molto distanti trasformando il luogo dalla sala cinematografica in un luogo polifunzionale dove diverse realtà che operano sul territorio collaborano e creano contenuti culturali e sportivi per un pubblico vasto ed eterogeneo.

Tutti i film, alcuni in prima visione per Genova, hanno partecipato a festival importanti, raccontano personaggi, momenti e situazioni importanti per il mondo sportivo.

Programma

30/04 ore 18:30 "Il saluto" – La storia che nessuno ha mai raccontato di Matt Norman

in collaborazione con CUS Genova e con la presenza in sala di Marco Mura (direttore tecnico della prima squadra di Atletica del CUS Genova nonché direttore e organizzatore del Meeting di Savona).

Per l’occasione estrazione in sala di 3 biglietti del meeting internazionale di atletica del 18/05 in cui sarà presente l’oro olimpico dei 100m Marcell Jacobs (https://meetingsavona.com) e organizzazione di una settimana di prove gratuite per tutti coloro che si vorranno avvicinare all'atletica leggera (bambini - ragazzi - master)

07/05 ore 18:30 "Il terzo tempo" di Enrico Maria Artale

in collaborazione con CUS Genova e con la presenza in sala di un giocatore e dell'allenatore della serie A della squadra di Rugby di Genova.

Per chi partecipa alla proiezione ingresso GRATUITO al derby dell’8/5 tra Cus Genova e Pro Recco Rugby allo stadio Carlini-Bollesan e una settimana di prove gratuite per l'attività giovanile.

18/5 ore 21:15 "Moser. Uno scacco al tempo" di Nello Correale (prima visione per Genova)

in collaborazione US Pontedecimo e con la presenza in sala il ciclista Luca Raggio.

28/05 ore 18:30 "Io, lui, lei e l'asino" di Caroline Vignal

in collaborazione con MSP Italia, Mam'baye - L'asino fa cultura e Fattoria Borromeo Anima Mundi.

Con la presenza in sala della Prof.ssa Elena Serrati che introdurrà l'escursionismo e il trekking someggiato.

A chi partecipa alla proiezione verrà applicato uno sconto per la giornata di Trekking Someggiato del 12 giugno 2022.









04/06 ore 18:30 30.000 MIGLIA AL TRAGUARDO di Gia M. Amella, Giuseppe Mangione (prima visione per Genova)

in collaborazione con CUS Genova e in collegamento i registi e il portagonista del film.

Per chi sarà in sala potrà partecipare ad Aperivela: 4 ore di uscita in barca a vela con Skipper e aperitivo al tramonto. 5 posti ad uscita. Le prove possono essere effettuate da tutti (bambini - ragazzi - adulti).







La rassegna è stata ideata dall’associazione Cineguida all’interno del Cineclub Nickelodeon assieme a: Altum Park - CAI - CUS Genova - Decathlon - Fattoria Borromeo Anima Mundi - Msp Liguria - Mam'baye - L'asino fa cultura - Us Pontedecimo // in collaborazione con Acec - Aces Cinema - Acec Europe // con la partecipazione finanziaria del Comune di Genova e del Municipio Centro Est





Biglietto unico 4€