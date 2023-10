Paola Cortellesi in sala racconta il film “C’è ancora domani”, suo esordio alla regia

Paola Cortellesi incontra il pubblico al cinema Corallo di Genova per parlare del film “C’è ancora domani”, il suo esordio alla regia. Il doppio incontro è previsto per venerdì 3 novembre, alle ore 18.30 e alle 21.15 - è possibile acquistare la prevendita sul sito del Circuito Cinema.

Trama del film: È primavera e tutta la famiglia è in fermento per l'imminente fidanzamento dell'amata primogenita Marcella (Romana Maggiora Vergano), che, dal canto suo, spera solo di sposarsi in fretta con un bravo ragazzo di ceto borghese, Giulio (Francesco Centorame), e liberarsi finalmente di quella famiglia imbarazzante.

C’è ancora domani è un’opera prima in cui Paola Cortellesi è impegnata anche come interprete accanto a Valerio Mastandrea, Romana Maggiore Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni. Le due proiezioni, in cui la regista sarà in sala, si chiudono con il dibattito moderato da Francesca Savino del Gruppo Ligure Critici Cinematografici SNCCI