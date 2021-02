David di Donatello 2021, in concorso due film girati a Genova

Dreams il calore dei sogni e Gocce di Luce, entrambi della regista genovese Silvia Monga, sono in corsa rispettivamente fra i lungometraggi e i cortometraggi

Dreams il calore dei sogni, interamente girato a Genova, della regista Silvia Monga, è ufficialmente in concorso ai David di Donatello 2021. Dreams è in concorso nella sezione lungometraggi. Fra i cortometraggi concorre Gocce di Luce, sempre di Silvia Monga, anch'esso girato a Genova, che vanta la colonna sonora e musiche di Beppe Carletti e dei Nomadi.

Dreams il calore dei sogni

Cast: Raffaello Balzo, Annamaria Malipiero, Franco Oppini, Andrea Roncato,Beatrice Luzzi,Adolfo Margiotta, Gianpiero Perone,Andrea Carretti.

Sinossi: Uno scrittore di successo conosce una fiorista e se innamora. Nel momento in cui la carriera dello scrittore subisce un periodo di crisi, la loro vita privata ne risente e li porterà ad allontanarsi. Questa fase permetterà allo scrittore di fare nuove conoscenze, dalle quali potrà prendere spunto per un nuovo libro, dove la reale vita delle persone si fonderà con le storie dei personaggi, in un perfetto connubio tra fantasia e realtà.

Musiche: Luca Angelosanti, Francesco Morettini,Fabio Di Liddo.

Gocce di luce

Cast: Giorgio Biavati,Beppe Carletti, Simona Garbarino, Francesco Saias, Olga Rui Marchiò, Leonardo Trevisan

Sinossi: Durante il periodo del lockdown un ragazzo che vive con il nonno e il fratello,in attesa che ritorni la madre,si incurisisce ad osservare la quotidianità di Camilla, una ragazzina che abita nella palazzina di fronte. Alcuni dettagli lo faranno innamorare di lei, sguardi e sorrisi sono gocce di luce in momenti tristi e dolorosi nella vita di Camilla.

Musiche: Beppe Carletti e Nomadi.