Torna Cineversity, rassegna di cinema per universitari: si inizia con Easy Rider e Il sorpasso

La nuova stagione di Cineversity, la rassegna di cinema dedicata agli studenti unviersitari, riprende con nuovo vigore e qualche novità. Quest’anno la rassegna raddoppierà, proponendo una doppia data al mese almeno fino al mese di febbraio: una coppia di film di epoche e paesi diversi ma uniti tra loro, il primo al venerdì sera con un’introduzione rinnovata ad ogni appuntamento e il secondo al lunedì successivo, seguito dall’appuntamento Aftermovie presso la Piccola Birreria Kowalski in salita Pollaiuoli 22r. Come ogni anno, gli eventi si svolgeranno con un rinfresco di benvenuto e la collaborazione di Flight (Mostra Internazionale del Cinema di Genova).



Il primo appuntamento è in programma al Nickelodeon, in via della Consolazione, venerdì 3 novembre 2023 a partire dalle ore 20. Il programma prevede:

Ingresso e aperitivo di benvenuto

Kerouac, Ginseberg, letture Beat con il Collettivo FiveClub

Visioni pre EasyRider by Niccolò Antichi

Easy Rider di Dennis Hopper, 1969, in lingua originale con sottotitoli in italiano

Il secondo appuntamento è già fissato per lunedì 6 novembre 2023 a partire dalle ore 19.30 e prevede:

Ingresso e aperitivo di benvenuto

Visioni da FLIGHT

Il sorpasso di Dino Risi, 1962

di Dino Risi, 1962 Aftermovie alla Piccola Birreria Kowalski (Salita Pollaiuoli, Genova) con Guido Levi e i volontari di Cineversity



L’ingresso per tutti coloro che si presenteranno come UniGe - non importa se studenti, dipendenti o ex studenti - è di 5 euro a serata, con la possibilità di comprare le due serate a 8 euro. Per chiedere informazioni o per proporsi come volontari scrivere a cineversity@unige.it.