Cinema all'aperto a Villa Rossi di Sestri Ponente: i titoli in programma

La terza arena estiva di Alesbet/Circuito sbarca a Villa Rossi di Sestri Ponente, per la prima volta nel Ponente genovese. Dopo Sturla e Palazzo Ducale, si accende il proiettore nel parco di una delle più belle ville storiche cittadine (piazza Poch 4), punto di riferimento per gli abitanti del quartiere e non solo.

Il programma prende il via venerdì 15 luglio con uno dei film più apprezzati dell’ultimo periodo, “Elvis” di Baz Luhrmann, in replica il 16 e il 30 luglio, un biopic sul “re del rock” Elvis Presley, interpretato da Austin Butler. Domenica 17 luglio si prosegue con “Il capo perfetto”, con Javier Bardem nei panni di un dirigente d’azienda a caccia di un premio per cui è disposto a qualunque espediente. Lunedì 18 luglio “Licorice pizza” di Paul Thomas Anderson descrive il mondo all’epoca dei dischi in vinile nella Los Angeles degli anni Settanta. Martedì 19 luglio con “Belfast” si passa a un film intimista di stampo autobiografico sull’infanzia del regista irlandese Kenneth Branagh.

Mercoledì 20 luglio “Freaks Out” di Gabriele Mainetti riporta al cinema d’autore italiano con la sorprendente storia di un gruppo di artisti circensi che vivono come fratelli inventandosi meravigliosi spazi di libertà tra le rigide maglie imposte dal fascismo. Il film ha vinto tre Nastri d’Argento e sei David di Donatello. Martedì 21 luglio spazio alle famiglie con “Lightyear – la vera storia di Buzz”, film d’animazione in replica il 23 luglio. Venerdì 22 e giovedì 28 luglio è in programma uno dei lungometraggi dimaggiore successo degli ultimi mesi, “Top Gun: Maverick” di Joseph Kosinski con Tom Cruise. Il tenente Pete “Maverick” Mitchell, tra i migliori aviatori della Marina, dopo più di trent’anni di servizio è ancora nell’unico posto in cui vorrebbe essere. Evita la promozione che non gli permetterebbe più di volare, e si spinge ancora una volta oltre i limiti, collaudando coraggiosamente nuovi aerei.

Domenica 24 luglio si prosegue con “L’arma dell’inganno. Operazione Mincemeat” di John Madden con Colin Firth, che racconta gli eventi legati all’omonimo piano condotto nella primavera del 1943 durante la Seconda guerra mondiale dai servizi anglo-americani con lo scopo di depistare l'esercito nazista. Lunedì 25 luglio “Nostalgia” di Mario Martone con Pierfrancesco Favino e Tommaso Ragno descrive il rapporto tra due amici nati a Napoli nel Rione Sanità, che al bivio fra il crimine e la legalità scelgono due strade diverse. Martedì 26 luglio “Jurassic World: il dominio” è un altro titolo dedicato alle famiglie e all’avventura. I fan di Lady Gaga possono vederla in “House of Gucci” di Ridley Scott, in programma mercoledì 27 luglio, che segue la storia della famiglia Gucci con l’omicidio dell’imprenditore Maurizio. Domenica 31 luglio, il mese chiude con il prequel della saga Harry Potter, “Animali fantastici – I segreti di Silente”. Le proiezioni iniziano alle 21:30.

La programmazione prosegue ad agosto con altri film e le anteprime sulla prossima stagione.

L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Genova, si avvale della collaborazione di Fice Federazione Italiana Cinema d’Essai e Europa Cinemas. Main sponsor sono Fondazione Cappellino-Almo Nature attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole e Banca Carige Gruppo BPER Banca che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione. Sponsor UnipolSai Assicurazioni, Sponsor ambientale AMIU, sponsor tecnico Easyscooter.

Biglietti

Intero: € 8 (intero), € 7 (ridotto), € 5 (bambini fino a 12 anni)

Validi gli abbonamenti Circuito Genova

In caso di pioggia il biglietto non è rimborsabile.

È possibile acquistare i biglietti: presso la biglietteria di Villa Rossi da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo; presso le sale di Circuito Genova; presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale; on line sul sito circuitocinemagenova.com.