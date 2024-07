Grandi spettacoli e cinema all'aperto: al via l’estate di Valletta Cambiaso

Dopo il grande successo dell’inaugurazione del nuovo impianto di Valletta Cambiaso a Genova che, coinvolgendo tutta la cittadinanza, ha messo in luce le diverse aree del rinnovato parco dedicate al mondo green con un evento dedicato al fitness, arriva un imperdibile calendario di eventi ad animare le serate estive dei genovesi e non, ideali per tutti gli amanti del cinema e dello spettacolo. Tanti i film proposti per grandi e piccini.

Parco Valletta Cambiaso: il perfetto connubio tra sport e sostenibilità

Grazie al contributo di Iren Luce Gas e Servizi, società italiana operante nei multiservizi, in particolare nella produzione e distribuzione di energia elettrica, il Parco Valletta Cambiaso è stato rivoluzionato, dando vita ad un'opera green dedicata a tutta la città. L'area è stata così recentemente riaperta e rinnovata grazie alla partnership tra Comune di Genova e Iren Mercato. L'impianto è stato diviso in diverse aree per consentire a tutti i visitatori di vivere un'esperienza unica ed immersiva con due principali obiettivi: sostenibilità e sport.

Con il virtuoso progetto realizzato è stato possibile rendere Genova un luogo ancora più verde e vivibile: questo uno degli obiettivi di Iren Luce Gas e Servizi, da sempre impegnata nella promozione della sostenibilità e dell’ecologia.

Il grande intrattenimento a Valletta Cambiaso

E dopo lo sport, spazio all'intrattenimento per grandi e piccoli, con tanti film e un divertente spettacolo di cabaret. Un ricco calendario animerà Valletta Cambiaso con una rassegna dedicata all'arte che coinvolgerà numerosi visitatori. L'evento è organizzato da Iren Luce Gas e Servizi in collaborazione con il Comune di Genova e Genova 2024.

Sette in tutto le serate, dall’11 luglio al 1° agosto. Si comincia con “Ralph spaccatutto”, film Disney ambientato nel mondo dei videogame; il 16 luglio serata dedicata al musical per cantare e ballare sulle note dell’indimenticabile “Grease”; serata di cabaret, invece, il 18 luglio, con il comico parmense ma ormai genovese d’adozione Alessandro Bianchi; ancora animazione per ragazzi il 23 luglio, con il cartone “Spie sotto copertura”; “Campioni”, film con Woody Harrelson sarà invece il protagonista della serata del 25 luglio; il 30 luglio sarà proiettata la versione live action di “Mulan”, uno dei cartoni più di successo della Disney. Chiusura il primo di agosto con il film “Wimbledon”, liberamente ispirato alla storia vera di Goran Ivaniševi?, tennista croato che vinse il Torneo di Wimbledon 2001, diventando il primo giocatore nella storia a vincere un torneo del Grande Slam dopo essere stato invitato grazie a una wild card.

Gli eventi inizieranno alle ore 21.30 e si terranno a Valletta Cambiaso, l'ingresso sarà da via Luigi Pirandello. Tutti gli spettacoli sono gratuiti e ad ingresso libero.