Torna a Sori “Cinema sotto le Stelle”, la rassegna itinerante a ingresso gratuito

Indirizzo non disponibile

Riparte come ogni anno la rassegna cinematografica targata Pro Loco Sori: da mercoledì 10 luglio a venerdì 9 agosto arriva “Cinema sotto le Stelle”, il cinema itinerante all'aperto a Sori a ingresso gratuito. Fino ad agosto ogni settimana appuntamento in un angolo diverso di Sori per vivere una serata all'insegna del buon cinema.

Programma

Mercoledì 10 luglio, Spiaggia di Sori

Mediterraneo

Mercoledì 17 luglio, Piazza di Canepa

Corro da te

Mercoledì 24 luglio, Teriasca Piazza della Chiesa

Le otto montagne

Mercoledì 31 luglio, Circolo Arci Capreno

Vicini di casa

Venerdì 9 agosto, Spiaggia di Sori

Zootropolis

Per info: Pro Loco Sori aps - 0185700681