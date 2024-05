“In Campo” al Cinema Sivori: tre documentari dedicati agli appassionati di calcio

Al cinema Sivori di Genova (salita S. Caterina 54r.) dal 21 maggio al 4 giugno 2024 è in programma “In Campo. Il calcio al cinema con Ultimo Uomo”, una rassegna inserita nel palinsesto di Genova Capitale Europea dello Sport 2024. Si tratta di un progetto di CineAgenzia, conosciuta per la rassegna “Mondovisioni - I documentari di Internazionale”, e Ultimo Uomo, una delle riviste di sport più apprezzate in Italia. La prima edizione di “In Campo” comprende tre documentari, tutti in anteprima e proposti in versione originale con i sottotitoli italiani, destinati agli appassionati di calcio e a chiunque ami le grandi storie di sport. Sono stati selezionati tra i migliori dell’ultima stagione di festival internazionali.

“Copa 71” di James Ersine e Rachel Ramsey, proposto in collaborazione con Fandango, è in programma martedì 21 maggio alle ore 21, preceduto dalla video introduzione di Valentina Forlin: il film rievoca con straordinarie immagini d’epoca uno dei più grandi eventi rimossi dalla storia sportiva, l’incredibile primo torneo mondiale di calcio femminile in Messico nel 1971, a cui partecipò anche l’Italia. In inglese, spagnolo, italiano e francese con i sottotitoli italiani. Regno Unito, 2023, 91 minuti.

“Allihopa: The Dalkurd Story” di Kordo Doski si potrà vedere al Sivori martedì 28 maggio alle ore 21, preceduto dalla video introduzione di Dario Saltari. Segue la squadra di calcio curdo-svedese del Dalkurd, vista dai curdi di tutto il mondo come la nazionale del Paese che non hanno, in una scalata senza precedenti dai campionati dilettantistici alla soglia della massima divisione, l’Allsvenskan. In curdo, svedese, inglese con i sottotitoli italiani. Canada/Iraq/Stati Uniti/Svezia, 2023, 91 minuti.

Infine, “The Home Game” di Smari Gunn e Logi Sugursveinsson, chiude la rassegna martedì 4 giugno alle ore 21, preceduto dalla video introduzione di Daniele Manusia. Il film ci porta in Islanda, in un piccolo villaggio di pescatori, dove un uomo ha costruito da solo un campo da calcio ai piedi di un vulcano, inseguendo il sogno di fondare una squadra per giocare in casa una partita della coppa nazionale. Venticinque anni dopo il figlio ci prova, ponendo si come obiettivo di giovare una partita di coppa in casa, perdendo con meno di dieci gol di scarto. In islandese e inglese con sottotitoli italiani. Islanda, 2023, 79 minuti.

Biglietti: 7 euro intero; 5 euro ridotto.