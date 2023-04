Al cinema Sivori il film "Mia" introdotto dal regista Ivano De Matteo

Il film “Mia” di Ivano De Matteo racconta lo sconvolgimento di un padre di fronte alla figlia adolescente, innamorata di un coetaneo manipolatore e violento. Mercoledì 12 aprile alle ore 21 “Mia”, distribuito da 01 Distribution, sarà proiettato al cinema Sivori di Genova (salita Santa Caterina 54r – tel. 010 5532054), introdotto dal regista Ivano De Matteo, dalla sceneggiatrice Valentina Ferlan e dalla psicoterapeuta Elisabetta Caponetto. Modera Francesca Savino, docente e critica cinematografica. La serata è organizzata da Circuito in collaborazione con il Centro per non subire violenza APS da UDI. «Volevo esplorare – ha dichiarato il regista – il tema dell’angoscia, del gaslighting come si dice in inglese, della pressione che una persona esercita su un’altra cercando di distruggere la sua personalità. Ho paura che quello che accade a Mia capiti anche a mia figlia. È un film girato con i miei occhi di padre, che diventano la cinepresa, e quelli della mia compagna Valentina, che ha scritto la sceneggiatura con me».

Al centro della vicenda c'è Sergio (Edoardo Leo), infermiere del 118 che inizia a notare comportamenti strani in sua figlia Mia (l’esordiente Greta Gasbarri), una ragazza come tante alle prese con il suo primo amore (Riccardo Mandolini). Basta pochissimo per rimanere intrappolati in una relazione tossica senza rendersene conto. Un amore ossessivo e possessivo, morboso, che minaccia seriamente la sua serenità e finisce per usarle violenza fisica e psicologica. Qual è il ruolo di un padre in tutto questo? Si può proteggere una figlia dai pericoli e dalle esperienze più dolorose della vita? Sono gli interrogativi che solleva questo dramma familiare angosciante che procede in un crescendo di tensione. Il dolore irrompe nella vita di questa famiglia provocando crepe di incomunicabilità, disagio, tensione tra i suoi componenti, spegnendo anche il sorriso della madre di Mia (Milena Mancini), sempre pronta a risollevare il morale della famiglia, che in questa situazione si sente disarmata.