Torna il cinema all'aperto nella piazzetta di Portofino

Il cinema d’autore torna protagonista nella riviera del Tigullio. Per due serate sotto le stelle il 5 e il 13 settembre la Piazzetta di Portofino si trasformerà in una sala a cielo aperto proponendo due note pellicole ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Si parte martedì 5 settembre, alle ore 21, con “Racconti d’estate”, film ad episodi del 1958 diretto da Gianni Franciolini, ambientato in Liguria, che vede Alberto Sordi e Marcello Mastroianni coinvolti in una movimentata estate intorno alla fine degli anni cinquanta in cui varie vicende s'intrecciano, con i rispettivi personaggi e le loro storie più disparate.

Mercoledì 13 settembre si replica con un altro film girato anche nella perla del Tigullio, “Al di là delle nuvole”, lungometraggio del 1995 di Michelangelo Antonioni con John Malkovich, Jean Reno, Sophie Marceau e Kim Rossi Stuart con tre città, Ferrara, Portofino e Parigi, che fanno da sfondo a tre storie d’amore di giovani e adulti. Il film ha vinto un premio ai Nastri d’Argento.

Ma gli eventi estivi in riva al Tigullio non si fermano qui. Domenica 10 settembre torna la magia di Romantic Piano Solo con ancora una volta al pianoforte Domenico Greco e venerdì 15 settembre il grande schermo torna protagonista con “A movie music night”, un viaggio tra le più belle canzoni tratte da celebri film che hanno fatto la storia del cinema. A Castello Brown prosegue fino al 30 settembre la mostra “Eugenio Cuttica – Rendeve visibile l’invisibile”, con orario 9.30 alle 20. Al sabato chiusura prolungata alle 22. L’ingresso è libero.

Dopo il successo dello scorso 31 agosto per la serata del 5 settembre sarà anche confermato il servizio serale di trasporti in battello che per gli eventi serali portofinesi partirà rispettivamente da Rapallo e Santa Margherita Ligure consentendo di raggiungere anche via mare la storica Piazzetta. Il battello salperà dal porticciolo di Rapallo alle ore 19 e alle 20 e a farà tappa a Santa Margherita Ligure alle 19.15 e alle 20.15 prima di arrivare in riva alla perla del Tigullio. Al termine dell’evento ripartirà da Portofino alle 23.30. La prenotazione del servizio è obbligatoria telefonando al numero 0185284670 oppure scrivendo via mail all’indirizzo info@traghettiportofino.it.

Per maggiori info: www.comune.portofino.genova.it.