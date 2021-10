Festival del cinema spagnolo e latinoamericano al Cineclub Nickelodeon

Il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano torna a Genova al Cineclub Nickelodeon, dal 12 al 17 ottobre. La rassegna si apre con il film in uscita nazionale “Piazzolla, la rivoluzione del tango” di Daniel Rosenfeld, ospite d'onore presente in sala. Programma ricco di anteprime assolute: dall'Argentina “Danza combate”, finalista del premio IILA. Omaggio a Buñuel nel 60° anniversario di “Viridiana” e al genio della commedia nera spagnolo, Luis Garcia Berlanga.

La 14a edizione del Festival del cinema spagnolo e latinoamericano approda a Genova al Cineclub Nickelodeon, dal 12 al 17 ottobre. Inaugura questa nuova edizione il film “Piazzolla, la rivoluzione del tango” di Daniel Rosenfeld, che sarà in sala per presentare il film in uscita nazionale. Nell’anno del Centenario dalla nascita di Astor Piazzolla, per la prima volta vengono aperti al pubblico gli archivi del leggendario musicista: fotografie, nastri vocali e riprese in super8, che non solo rafforzano la dimensione pubblica e l’inestimabile contributo al mondo della musica, ma fanno luce sulla sfera più intima dell’artista. Il regista Daniel Rosenfeld riesce così a comporre un ipnotico ritratto di Piazzolla: l’infanzia a Manhattan con il padre Nonino (da qui la celebre “Adios Nonino”); gli inizi di carriera con i più grandi musicisti di tango dell’epoca; la passione per la caccia agli squali; il Nuevo Tango, mix originale di tango e jazz; l’iniziale rifiuto dei tradizionalisti e della critica musicale; il rapporto con la famiglia.

Dopo aver toccato il cinema Nickelodeon, fra novembre e dicembre il Festival del cinema spagnolo e latinoamericano farà tappa al Cineclub amici del cinema (Genova Sampierdarena), al cinema San Siro (Genova Nervi) e al cinema Italia (Sarzana).

La manifestazione è sostenuta dall'Ufficio culturale dell'Ambasciata di Spagna in Italia, Acción Cultural Española, l'Ambasciata del Perù in Italia, IILA (Istituto Italo-Latinoamericano), in collaborazione con Instituto Cervantes di Milano, Ambasciata Argentina, Cineclub Nickelodeon, ACEC Liguria, ACES cinema Europe Commission, ACES Europe, TNN Associazione Cineguida.

RAI4 è media partner della manifestazione.

Tutti i film sono proiettati in versione originale sottotitolata in italiano.

