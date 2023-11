'Debout les Femmes!', proiezione gratuita a San Salvatore con il regista Gilles Perret

Cineversity presenta e sostiene l’iniziativa congiunta dell'Institut Français, dell’ambasciata francese in Italia e del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne di UniGE: la proiezione del film Debout les Femmes! con la presenza del regista Gilles Perret. L’appuntamento è in programma 23 novembre 2023, alle ore 17, presso l’aula San Salvatore in piazza Sarzano, con ingresso gratuito su iscrizione. La proiezione sarà in lingua originale, quindi francese, con sottotitoli in italiano.

Il film, soprannominato un “road movie parlamentare”, racconta con sguardo realistico e disincantato lo status delle donne che dedicano la propria vita alla cura di persone anziane e bisognose. Il viaggio viene compiuto da due parlamentari provenienti da due schieramenti opposti: avranno modo di confrontare la propria percezione con la realtà e di scontrarsi per incontrarsi in uno scambio dialettico reale, dove la finzione non ha spazio. I due deputati François Ruffin e Bruno Bonnell, che non hanno nulla in comune, portano avanti un’inchiesta su queste professioni dimenticate ma, essenziali, per cercare di dare maggiore giustizia alla regolamentazione del loro status e dei loro diritti.

I sottotitoli del film sono stati realizzati dalle studentesse e dagli studenti della Laurea Magistrale in Traduzione e Interpretariato dell’Università di Genova, sotto la direzione di Anna Giaufret.