"Serata Elvis" al Cinema Columbia di Ronco Scrivia

Il 30 Settembre alle ore 21 si ripeterà, nella Genova d'Appennino (Ronco Scrivia), un evento simile a quello del 1960 al Cinema di Teglia col film "Il delinquente del rock and roll" con Elvis Presley. Ad oltre 60 anni di distanza "The King" torna protagonista, con un incontro condotto dallo scrittore e collezionista discografico Sergio Di Tonno per ricordare come erano i nuovi giovani che si affacciavano agli anni del "boom economico". Ragazzi intrepidi e coraggiosi nell'accettare anche i più umili lavori pur di portare avanti i nuovi pensieri esistenziali che dagli U.S.A. invadevano l'Europa. Sul finire degli anni '50 e inizio '60 tutto questo si realizzò e nel settore musicale troneggiava una sola icona: quella di Elvis Presley. Seguirà la proiezione di "Elvis" con Austin Butler e Tom Hanks.

Gallery