Arriva al cinema “La bella stagione”, il docufilm sulla Sampdoria dei miracoli

In arrivo nei cinema genovesi “La bella stagione”, che racconta la splendida cavalcata della Sampdoria di Vialli e Mancini campione d'Italia nel 1990/91. Il docufilm, diretto da Marco Ponti e tratto dall'omonimo libro scritto dai protagonisti della stagione, verrà presentato al Torino Film Festival, dopodiché verrà proiettato in anteprima al cinema The Space al Porto Antico domenica 27 novembre alle ore 18 (attesi i “gemelli del gol” e altri ex calciatori). Da lunedì 28 novembre a giovedì 1° dicembre, “La bella stagione” resterà poi nelle sale: a Genova sarà disponibile, tra gli altri, a The Space e Uci Fiumara.