A Sturla torna il cinema all'aperto sul mare, con sdraio e cuffie

Da venerdì 10 giugno 2022 l’area sul depuratore di Sturla diventa un cinema all’aperto con "Circuito sul Mare", l’unico con lo schermo a pochi passi dal mare e vista sul monte di Portofino. Stesso stile dell’anno scorso: spettatori sulle sdraio, cuffie per non disturbare, tavolino per snack e bibite da ordinare al chiosco prima della proiezione. Si comincia con tre giorni di cinema ad alto tasso di gradimento: “Doctor Strange nel multiverso della follia” con Benedict Cumberbatch (venerdì 10 giugno), “Top Gun: Maverick” con Tom Cruise (sabato 11 giugno) e “Downton Abbey II – Una nuova era” con Hugh Bonneville, e Maggie Smith (domenica 12 giugno). Ma la sera del 23 giugno sarà “Elvis” di Baz Luhrmann a fare ballare gli spettatori con il rock esplosivo di The Pelvis, interpretato da Austin Butler, nei panni del suo agente un perfido e irriconoscibile Tom Hanks e i Maneskin nella colonna sonora.

La prima parte del programma arriva al 7 luglio, ma l’arena prosegue per tutta la stagione estiva con molte sorprese in via di definizione. Ogni sera un titolo diverso con una vasta scelta di film d’azione, avventura e fantasy, il martedì dedicato ai bambini e alle famiglie, uno sguardo ai titoli d’autore e attori noti al grande pubblico, da Penélope Cruz a Colin Firth, da Pierfrancesco Favino a Valeria Bruni Tedeschi. Inizio ore 21,30. Su richiesta e fino a esaurimento, sono disponibili dispositivi per l’utilizzo di cuffie o auricolari personali.

La programmazione

Dopo l’avvio con “Doctor Strange”, “Top Gun” e Downton Abbey”, Circuito sul mare prosegue con la commedia sugli anni Settanta e i dischi in vinile “Licorice pizza” (13 giugno), il film per ragazzi “Sonic 2” (14 giugno, in replica il 21 giugno),“Finale a sorpresa” (15 giugno) con Penélope Cruz e Antonio Banderas, “L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat” (16 giugno, in replica il 1º luglio) con Colin Firth, “Jurassic World – Il dominio” (17 giugno, in replica il 2 e il 7 luglio), “Corro da te” (18 giugno) di Riccardo Milani con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone e Pietro Sermonti, “Belfast” (19 giugno) di Kenneth Branagh, “Diabolik” (20 giugno) dei Manetti Bros, “Top Gun – Maverick” (22 giugno) con Tom Cruise, il biopic “Elvis” (23 giugno, in replica il 29 giugno), il prequel della saga di Harry Potter “Animali fantastici – I segreti di Silente” (24 giugno), “The Batman” (26 giugno) con Robert Pattinson, “Parigi, tutto in una notte” (27 giugno) con Valeria Bruni Tedeschi, il film d’animazione “Troppo cattivi” (28 giugno), “Doctor Strange nel multiverso della follia” (30 giugno), il film d’animazione“Hopper e il tempio perduto” (3 luglio), il giallo da Agatha Christie “Assassinio sul Nilo” (4 luglio) di e con Kenneth Branagh, “Il lupo e il leone” (5 luglio), il film di fantascienza “Moonfall” di Roland Emmerich (6 luglio).

“Circuito sul mare” con la zona spettacoli fa parte di un più ampio progetto di riqualificazione dell’area del depuratore di Sturla, in cui Circuito si è impegnato con l’assegnazione di un bando di gara emanato dal Comune di Genova, e in stretta collaborazione con il Municipio IX Levante. Il Bistrot è aperto per pranzo e aperitivo (www.bistrotgenova.it – 375 72003337), da lunedì a giovedì ore 11-23, venerdì ore 11-24, sabato e domenica 10-24.

“Circuito sul mare” è presentato da Circuito, prodotto da Alesbet e Centro Culturale Carignano, con il sostegno di Europa Cinema e FICE – Federazione Italiana Cinema d’Essai. Main sponsor sono Banca Carige, che promuove la cultura e le imprese liguri, in una sfida che unisce tradizione e innovazione, e Fondazione Cappellino-Almo Nature che attraverso la partnership con Circuito Cinema e Circuito Cinema Scuole, attente all'educazione civica e ambientale, vogliono contribuire a diffondere l'importanza delle scelte quotidiane dell'individuo in relazione alla tutela degli habitat e far sapere che un modello economico a impatto positivo sulla biodiversità è possibile (e in Fondazione Capellino - Almo Nature già esiste). Sponsor Unipol Sai Assicurazioni. Partner ambientale AMIU. Sponsor tecnici DATACAST, City Green Light e Easy Scooter.

Biglietteria

Biglietto sdraio: € 8 (intero); € 7 (ridotto e bambini fino a 12 anni)

Biglietto gradinata: € 5

Validi gli abbonamenti Circuito Genova

È possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria nei Giardini di via del Tritone da mezz’ora prima l’inizio dello spettacolo, presso le sale di Circuito Genova, presso il totem biglietteria nel Cortile Minore di Palazzo Ducale, on line sul sito circuitocinemagenova.com

Il programma potrà subire variazioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori. Il biglietto non è rimborsabile. In caso di meteo avverso la proiezione verrà annullata e sarà corrisposto un voucher utilizzabile entro 30 gg. in tutte le arene e le sale del Circuito.

Il programma è disponibile in versione stampabile su www.circuitocinemagenova.com