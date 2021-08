Cinema itinerante sotto le stelle a Sori tutti i martedì di agosto

La Pro Loco di Sori organizza per tutto il mese di agosto il cinema itinerante all'aperto per il territorio di Sori, per regalare un'estate di emozioni dimenticate, un ritorno al passato fatto di lucciole, cicale e film sotto le stelle.

Ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione in rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza e di distanziamento.

Per info e prenotazioni: Pro Loco Sori 0185700681

Il programma

Martedì 3 agosto ore 21,30 presso il campo di calcio Rio Cortino - "Bohemian Rhapsody"

Martedì 10 agosto ore 21,30 presso la Piana di Canepa - "Perfetti sconosciuti"

Martedì 17 agosto ore 21,30 presso lo spiazzo antistante circolo Arci Capreno - "Bentornato Presidente"

Martedì 24 agosto ore 21,30 presso l'Asilo Ghio Sori - "Inside Out"

Martedì 31 agosto ore 21,30 presso l'Asilo Ghio Sori - "La donna elettrica"

