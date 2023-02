Al Cinema America al via “Non ho l’età”, la seconda rassegna del gruppo Corto Circuito

“Corto Circuito” è un gruppo di diciassette ragazzi con l’ambizione di riportare i giovani in sala per godere della settima arte nel luogo che le spetta. In collaborazione con Circuito, il progetto giunge alla sua seconda rassegna cinematografica: “Non ho l’età”, in programma al cinema America (via Colombo 11) dal 23 febbraio al 16 marzo 2023. Con quattro titoli selezionati con cura e proiettati in lingua originale con i sottotitoli in italiano, “Non ho l’età” sfiderà il pubblico a guardare il mondo con gli occhi dei bambini di volta in volta protagonisti: emergeranno così le criticità e le contraddizioni del mondo adulto, in periodi storici che spaziano dagli anni ’60 fino ai giorni nostri.

Il primo appuntamento è giovedì 23 febbraio alle ore 21 con “Les Quatre Cents Coups” di François Truffaut, un film del 1959 con cui il maestro della Nouvelle Vague si è imposto all’attenzione internazionale, vincendo il Premio per la migliore regia al 12° Festival di Cannes. Giovedì 2 marzo la rassegna prosegue con “Moonrise Kingdom” di Wes Anderson (2012) con Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray e Frances McDormand. Racconta la storia di Suzy, una dodicenne che nell’estate del 1965 si trova su un’isola del New England da sola con i genitori, a poca distanza dall’attrazione irresistibile di un campeggio scout. Giovedì 9 marzo alle 21 si potrà vedere “Aftersun” di Charlotte Wells (2022): un padre e una figlia negli anni ‘90 sono in vacanza in un villaggio turistico turco, l’ultima prima dell’imminente separazione dei genitori. La rassegna di chiude giovedì 16 marzo con “Estiu 1993” di Carla Simón Pipò. Frida, una bambina di 6 anni, affronta la prima estate con la sua nuova famiglia adottiva dopo che ha accidentalmente perso la madre.

Il prezzo per un biglietto intero è di 8 euro, quello ridotto 7 euro. Sottoscrivendo un abbonamento al Circuito con “Card Campus” per gli under 29, il prezzo è di 4 euro a serata.