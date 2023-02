“Love is in the Air”, un mese di commedie sull'amore al Cinema America

A San Valentino inizia “Love is in the Air”, una rassegna di cinque film sull’amore per rivedere sul grande schermo del cinema America (via Colombo 11) cinque storie romantiche, ironiche, indimenticabili: “Questione di tempo” di Richard Curtis (14 febbraio), “Notting Hill” di Roger Michell (21 febbraio), “Love Actually – L’amore davvero” di Richard Curtis (28 febbraio), “Il diario di Bridget Jones” di Sharon Maguire (7 marzo) e “Yesterday” di Danny Boyle (14 marzo).

Un mese per viaggiare nei sentimenti, compresa l’anteprima di “What’s Love?” di Shekhar Kapur, in programma il 12 marzo alle 10:30 al cinema Sivori, nelle proposte “colazione al cinema” della domenica mattina. La rassegna e la novità di Kapur sono legati da un’offerta speciale: chi compra il biglietto per l’anteprima di “What’s Love?” del 12 marzo al cinema Sivori, può vedere tutti e cinque i film di “Love is in the Air” (ogni martedì alle 16 e alle 21) al cinema Ariston con un abbonamento a 10 euro.

Quando l’amore è nell’aria la giravolta dei sentimenti può prendere infinite direzioni. In “Questione di tempo”, Tim (Domhnall Gleeson) scopre che tutti gli uomini della sua famiglia hanno il potere di viaggiare nel tempo e quindi di modificare il passato. Decide di usarlo subito per conquistare Mary (Rachel Adams) conosciuta in un ristorante al buio. Ma il suo progetto si rivela più complicato del previsto. “Notting Hill” è un film culto con Julia Roberts nei panni di una diva che si innamora di un librario, interpretato da Hugh Grant, che si trova proiettato in un mondo tutto lustrini in cui il mondo osanna la star ma lei ha occhi solo per quest’uomo sconosciuto. Anche “Love Actually – L’amore davvero” è ambientato a Londra, dove si intrecciano dieci storie interpretate da un cast di grandi attori: Hugh Grant è il nuovo premier che si innamora di una ragazza del suo staff; sua sorella (Emma Thompson) è convinta di essere tradita dal marito (Alan Rickman) che in effetti è molto attratto da una collega... “Il diario di Bridget Jones” ha lanciato Renée Zellweger, una ragazza in rotta con il mondo da quando ha posato il piede sulla bilancia e ha visto la lancetta fare un giro troppo lungo. Strapazzata da Daniel (Hugh Grant), finalmente incontrerà Mark Darcy (Colin Firth) e tutte le sue frustrazioni svaniranno, sotto la più romantica delle nevicate. In “Yesterday”, Jack Malik (Himesh Patel) è un musicista di scarso talento in cui crede solo Ellie (Lily James). E avrà ragione perché un giorno Jack si sveglia e scopre di essere l’unico al mondo a conoscere le canzoni dei Beatles.

Infine, “What’s Love?”, il nuovo film di Shekhar Kapur distribuito da Lucky Red, che racconta un amore diviso tra Londra e l’Asia meridionale. Due amici d'infanzia, Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif), sono alle prese con le richieste delle loro rispettive famiglie fortemente legate alle proprie tradizioni culturali, soprattutto per ciò che riguarda l'amore. Zoe dovrà fare i conti con le pretese di sua madre (Emma Thompson) e con gli appuntamenti online, mentre a Kazim toccherà un matrimonio combinato. I due protagonisti dovranno decidere se seguire le proprie famiglie o i propri sentimenti.