Cinema e cioccolato si incontrano a Villa Bombrini con la prima edizione di “CineCioco”

Sabato 25 e domenica 26 novembre presso la suggestiva Villa Bombrini di Cornigliano, avrà luogo la prima edizione di “CineCioco - Il Cinema ha un Nuovo Gusto”, l’evento dedicato al cinema e al cioccolato, organizzato da GLFC, in collaborazione con la Pro Loco di Cornigliano e con il sostegno di Società per Cornigliano.

“CineCioco è un grande omaggio al cioccolato: gli stand di degustazione del territorio e la presenza di un main sponsor autorevole come Novi, offriranno l'opportunità di assaporare prelibatezze eccezionali e scoprire la varietà di gusti e aromi che il cioccolato può offrire – commenta Salvatore Pilotta della Pro Loco di Cornigliano –. L’Istituto Nino Bergese, con i propri studenti, curerà l’accoglienza e i laboratori immersivi sul mondo del cioccolato per i più piccoli. Mentre per gli adulti l’Enoteca regionale della Liguria selezionerà i migliori abbinamenti di vini liguri” conclude.

“La mostra, dedicata al mondo del cinema e ai suoi numerosi omaggi al cioccolato, catturerà l'attenzione degli spettatori, immergendoli in questo straordinario universo, nel quale Genova si sta ritagliando uno spazio sempre più da protagonista” aggiunge Cristina Bolla, presidente di GLFC.

Sabato 25 l’apertura è prevista alle ore 14 sino alle 20, mentre domenica apertura alle ore 10 e chiusura alle ore 20. Alle 15:30 di sabato è programmato l’incontro con le istituzioni e autorevoli rappresentanti del mondo del cinema e del cioccolato. Lungo tutto il weekend si terranno le repliche dello spettacolo di Hansel e Gretel a cura di Studio Attori e la partecipazione straordinaria, sabato 25 alle ore 18:30, del comico genovese Andrea Di Marco.

Saranno inoltre presenti i “cioccolatini della ricerca della Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro ETS”.

Tra gli espositori:

- Ferrante pasticceria e cioccolateria: una produzione artigianale di cioccolato e di dolci tradizionali genovesi. Il loro fiore all’occhiello è il lievito madre;

- Dolce Far Niente: pasticceria specializzata in cioccolato, torte e cupcakes;

- Buffa cioccolato: cioccolateria storica genovese che lavora artigianalmente ilcioccolato dal 1932;

- I dolci di Carolina: la sua storia è iniziata così, con una bancarella di prodotti tipici liguri, cioccolato e dolciumi fatti in casa che ancora oggi anima i mercati genovesi;

- Pasticceria LaIacona: una delle più antiche pasticcerie di Genova, specializzata nella produzione di cioccolatini, torte, paste e dolci tipici liguri. In questa occasione esporrà una piccola parte della sua magnifica collezione di attrezzatura e macchinari legati alla produzione cioccolatiera;

- La Nuova Fogliotti: specializzata in pasticceria secca e fresca, brioches e pasticceri salata.

Ingresso e ampio parcheggio gratuiti.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sull'evento, visitate il programma su

www.cinecioco.it