L'operetta approda al Teatro Sociale di Camogli con "Cin Ci La"

Segna il via della stagione di opera, operetta e danza del 2022 l’evento in programma per la prima domenica di febbraio al Teatro Sociale di Camogli. Nel pomeriggio di domenica 6 febbraio, a partire dalle 16, andra? in scena “Cin Ci La”, operetta degli anni Venti che e? anche e? la piu? celebre e rappresentata fra le operette italiane.

In “Cin Ci La”, rappresentata a teatro per la prima volta nel 1925, gli autori Carlo Lombardo (libretto) e Virgilio Ranzato (musica) strizzano l’occhio all’esotismo in gran voga all’epoca, confezionando una deliziosa e piccante favola in musica ambientata a Macao, in Cina, con protagonisti due giovani e ingenui sposi: il Principe Ciclamino e la Principessa Myosotis, eredi al trono. L'arrivo da Parigi della smaliziata attrice francese Cin Ci La, in procinto di girare un film a Macao, cade a pennello: nella citta? cinese giunge inaspettato anche Petit Gris, l'eterno spasimante di Cin Ci La che, roso dalla gelosia, per vendicarsi rivolge le proprie attenzioni a Myosotis. A da qui nascono rocambolesche ed esilaranti vicende.

L’operetta in scena a Camogli e? portata dalla compagnia Fantasia in Re, e? diretta da Stefano Giaroli e in collaborazione con il Gruppo Promozione Musicale GPM.

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del teatro dal lunedi? al venerdi? tra le 10 e le 12 (oltre che un’ora prima degli spettacoli), alla Proloco di Camogli e alla Proloco di Recco negli orari di apertura. Si possono acquistare i biglietti anche online, tramite il sito Vivaticket. Tutte le informazioni sono sul sito www.teatrosocialecamogli.it e sui canali social del Teatro: su Facebook e su Instagram cercando @teatrosocialecamogli.