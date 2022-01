"Non ti scordar di me": percorso d'arte e di storie di donne al cimitero di Staglieno

A qualche giorno dalla festa della donna, domenica 6 marzo 2022 il percorso d'arte dal titolo "Non ti scordar di me" è dedicato ai sepolcri dove è lei la protagonista: oggetto di memoria, di preghiera e di rimpianto, allegoria o simbolo audace, talvolta delicata e tenue come i piccoli fiori primaverili del titolo, i "non ti scordar di me", talvolta fortemente seduttiva e tutt'uno con la materia da cui l'opera d'arte venne estratta.

Questa edizione includerà le tombe più celebri, prima fra tutte l'amata "venditrice di noccioline", Caterina Campodonico, di Lorenzo Orengo, quelle meno note ma di forte suggestione, collocate nelle aree laterali rispetto al Porticato storico e i sepolcri che ci faranno riflettere su storie di vita, anche tragica, al femminile e non solo sulla bellezza artistica delle sculture del Cimitero Monumentale di Staglieno.

Appuntamento alle 14.30 davanti all'ingresso del cimitero su piazzale Resasco.

La quota di partecipazione, da pagare al momento della visita o su PayPal a https://paypal.me/fabriziascortecci scrivendo i propri dati per la ricevuta, è di 10 euro, i bambini fino ai 12 anni non pagano e i ragazzi dai 12 avranno una riduzione di 5 euro.

La prenotazione è obbligatoria per WhatsApp/SMS a Fabrizia Scortecci, guida abilitata, al 3498091682.