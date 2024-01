Cinquantesima edizione per lo storico Cimento Invernale di Voltri

Domenica 28 gennaio si svolgerà la cinquantesima edizione del Cimento Invernale di Voltri, evento come sempre gratuito e non competitivo. Iscriioni a partire dalle 8:30, quindi alle ore 10 circa tutti in acqua a celebrare la passione per il mare. Al termine premiazioni per i cimentisti più significativi e focaccia e bevande calde per tutti, accompagnati dalle note della Banda Musicale Città di Voltri. Un momento di passione e di saluto al grande elemento fluido che lambisce la costa voltrese, con una manifestazione che non perde mai il suo significato originale che si tramanda anno dopo anno.

Lunedì 22 gennaio alle 16, per l'occasione, è stata inaugurata una mostra fotografica negli spazi della Biblioteca “R. Benzi” di Voltri, che ripercorre il cammino e propone un viaggio nel tempo tra le differenti edizioni del cimento. La mostra sarà visitabile liberamente negli orari di apertura della biblioteca.