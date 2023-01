49° Cimento Invernale a Voltri con bevande calde e focaccia

Domenica 29 gennaio 2023 è in programma il Cimento Invernale nello specchio acqueo di Voltri, presso giardini di Piazza Odicini, manifestazione ludico ricreativa non competitiva a cura di ASD Pescasport F. Durante. Evento gratuito e aperto a tutti con distribuzione di bevande calde e classica focaccia, e vin brulé offerto dall'Associazione Nazionale Alpini di Voltri. Edizione numero 49 che celebra la passione per il mare anche nella stagione più fredda.

Iscrizione dalle ore 8 alle 10, inizio cimento alle ore 10. Durante la manifestazione verranno eletti Miss e Mister Cimento 2023.