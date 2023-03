Il cielo di primavera dall'Osservatorio Astronomico dell'Antola

Dopo la pausa invernale, riapre l’Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola Comune di Fascia. Nel corso del 2023, l’Associazione StarAntola svolgerà visite guidate per tutti gli appassionati e curiosi. Durante le visite potrete scoprire l’Osservatorio, uno dei fiori all'occhiello nel campo dell'alta divulgazione scientifica in Italia, ed approfondire la conoscenza dell’Astronomia, materia che ad oggi rimane una delle più misteriose ed affascinanti.

Calendario

Aprile

Sabato 29 e domenica 30

Maggio

Venerdì 12, sabato 13, domenica 14, sabato 27 e domenica 28

Giugno

Venerdì 2, sabato 3, domenica 4, sabato 24, domenica 25 e venerdì 30

Ingresso: 7 euro intero, 5 euro ridotto (under 12 e over 65), gratuito under 6. Turni pomeridiani: 13-15-17, turni serali 21-22:15-23:30. Prenotazione consigliata al 389 6331785 o email info@starantola.it