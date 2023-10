Omar Fantini al Sipario Strappato di Arenzano con “Ciclisti vegani e altre piaghe”

Sabato 14 ottobre alle 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) va in scena “Ciclisti vegani e altre piaghe”, stand-up comedy di Omar Fantini, volto noto di Mtv, Comedy Central, Italia 1, Tv8. Attualmente va in onda in settimana su Discoradio con il suo morning show.

“Di fronte a certe tendenze della nostra epoca – spiega Sara Damonte, direttore artistico del Sipario Strappato – Fantini non è capace di passare oltre, vuole capire, sviscerare il problema e gridare la sua insofferenza. Ovviamente a modo suo, con tanta ironia”.

E infatti, nel suo spettacolo, Fantini passerà in rassegna quelle che ritiene essere vere e proprie “piaghe” dei giorni nostri, tentando di dare un senso ad ambientalisti, ai teorici del complotto, ai vegani, persino ai ciclisti. Il tutto in uno scenario tanto inquietante quanto inequivocabile: il comico parte infatti dal presupposto che “la natura ci odia”, per questo la vita è tanto complicata. Fantini si infervora, contesta e chiede spiegazioni. E ovviamente, più si rode il fegato, più l’effetto è esilarante.

Uno show in stile stand-up comedy pungente e attuale, che riesce a coinvolgere e divertire anche chi non si trova d’accordo con le sue posizioni. Un monologo che va dritto al punto, dicendo le cose come stanno nella crude ironia tipica di Fantini. Uno spettacolo, come lui stesso lo definisce, “senza zuccheri aggiunti, con odio di palma e privo di grassi satiri”.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 339 6539121