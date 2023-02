Ciaspolata nelle Valli del Parco dell'Aveto

Indirizzo non disponibile

Domenica 12 febbraio nuova ciaspolata con le Guide Meraviglie d'Aveto sulle montagne intorno a Santo Stefano d'Aveto. Una splendida escursione di circa 3 ore di cammino, con un dislivello di 350 m, per salire sulle vette più alte dell'Appennino ligure. Appuntamento con la Guida in piazza a Santo Stefano d'Aveto alle ore 09:45. L'itinerario potrà essere modificato dalla Guida in base alle condizioni ambientali.

Costo:

€ 20,00 a persona incluso noleggio (da comunicare al momento della prenotazione)

€ 15,00 ragazzi minori di 12 anni

€ 12,00 senza noleggio ciaspole

Info e prenotazioni: tel. 333.9503870