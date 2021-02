Ciaspolata sul monte Penna

Una delle ultime possibilità per ciaspolare quest'anno! Non si tratterà della solita salita al monte penna (comunque possibile) ma di un percorso poco noto che dopo averci fatto passare dalla "nave" si va a inoltrare in una bellissima faggeta.

Chi vorrà, una volta concluso l'anello potrà proseguire (sempre accompagnato dalla guida) fino alla vetta del monte Penna.

Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni sulla fattibilità dell'escursione anche in zona arancione e prenotazioni: info@marcomoraglio.com

Gallery