Ciaspolata di San Valentino sul monte Penna

Una splendida ciaspolata nel giorno di San Valentino 2021. Non si tratterà del solito giro per andare in cima al Monte Penna (comunque possibile) ma l'obiettivo sarà quello di andare a percorrere un anello poco conosciuto che ci porterà, tra le altre cose, a vedere "la Nave" dopo esserci inoltrati in una meravigliosa faggeta.

Con questa uscita potremo scoprire le storie che si celano dietro a questa splendida vallata.

Difficoltà E; Sviluppo 10km; Dislivello 300m. (Per chi vorrà, una volta terminato l'anello, sarà possibile anche continuare il percorso al fine di raggiungere la cima del Monte Penna). Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni info@marcomoraglio.com