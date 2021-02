Weekend con le ciaspole sulle Alpi Liguri

La Liguria è tornata di colore giallo e My Trekking ne approfitta subito per organizzare un week end sulle Alpi Liguri. Due ciaspolate - una sabato e una domenica - per raggiungere alcuni dei punti più panoramici dell'intera Liguria.

Per prenotare occorre scaricare l'app My Trekking sullo smartphone.

Questo il programma:

SABATO 6 FEBBRAIO

- ciaspolata da Colle Melosa al Monte Grai

DOMENICA 7 FEBBRAIO

- ciaspolata verso la Bassa di Sanson e il Monte Colardente

La quota di partecipazione è di 30 euro.

Informazioni su WhatsApp: 3351779367