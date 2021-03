Lunaria a Levante 2021: "Ciak! Si suona" con le colonne sonore più belle

“Lunaria a Levante” riparte da Facebook sperando di tornare presto dal vivo al Teatro Emiliani di Genova Nervi. Ad ospitare la trasmissione in diretta degli spettacoli saranno le pagine Facebook ufficiali di Lunaria Teatro e di Genova More Than This, Municipio Levante, Good Morning Genova e GOA Magazine.

Domenica 14 marzo 2021 la Camerata Musicale Ligure di José Scanu presenta "Ciak! Si suona", riproponendo le più belle colonne sonore del cinema italiano ed internazionale, da Ennio Moricone a Nicola Piovani.

Il programma:

Ennio Morricone - Sergio Leone

Spaghetti western story

Ennio Morricone - Quentin Tarantino

Rabbia e tarantella

Nino Rota - Federico Fellini

Felliniana

Nino Rota - Francis Ford Coppola

Il padrino

Nino Rota - Luchino Visconti

Il valzer del Gattopardo

Fiorenzo Carpi - Luigi Comencini

Pinocchio

Nicola Piovani – Roberto Benigni

La vita è bella

Carlos Gardel - Steven Spielberg

Por una cabeza

Astor Piazzolla - Roman Polansky

Libertango

Pietro Mascagni - Martin Scorsese

Intermezzo sinfonico da “Cavalleria rusticana”

George Bizet - Carlos Saura

Carmen

Antonio De Curtis - Toto’

Totò sketches