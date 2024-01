La Compagnia dialettale TeatralNervi torna in scena con la nuova commedia “Ciaeti”

La Compagnia di teatro dialettale genovese TeatralNervi ritorna in scena per la stagione 2024 con la nuova commedia “Ciaeti”, in programma al Teatro San Pietro di Quinto giovedì 18 gennaio alle 20:30 e in replica giovedì 25 gennaio. Prenotazioni al 375 7937879, biglietto 12 euro.

La Compagnia TeatralNervi, affiliata F.I.T.A, si pone nel panorama teatrale genovese fra le realtà più fresche e innovative, di grande valore sia per qualità e ampiezza dell’offerta sia per la partecipazione e la fedeltà del pubblico che, pur negli attuali tempi di crisi, accorre sempre numeroso. Dal 1987, anno di fondazione, ad oggi non sono mancati riconoscimenti a livello regionale e nazionale. L’intento della Compagnia TeatralNervi è quello di promuovere il teatro dialettale in chiave moderna e nella sua connotazione comico-brillante, sperimentando nuove strade interpretative, proponendo al pubblico un prodotto più attuale nei contenuti e nelle forme pur nel rispetto della lingua genovese. L’elemento che la caratterizza è il ritmo serrato della recitazione, una specie di “vaudeville al pesto” portato avanti da un gruppo di attori e tecnici affiatato, un vero e proprio gioco di squadra. E con sempre nuovo entusiasmo e maggior libertà espressiva, ha portato in scena in 33 anni di attività, un repertorio vario e ogni anno diverso spaziando dalla produzione classica, alla commedia brillante italiana, dal vaudeville francese alla farsa napoletana e al teatro umoristico inglese. Per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.teatralnervi.weebly.com oppure la pagina facebook.

Ciaeti

Uno sparo nella notte. Tutto comincia così in questa nuova ed esilarante commedia della Compagnia TeatralNervi. Per il loro anniversario di matrimonio, il vice sindaco di Genova, Dario Brocchi e sua moglie Paola decidono di invitare i loro più cari amici ad una festa, nella loro lussuosa residenza fuori città. Ma quando il sipario si apre, in scena ci sono solo i primi due ospiti della serata, in preda al panico dopo che Dario ha forse tentato di suicidarsi, ferendosi

solo al lobo di un orecchio. Gli invitati continuano a suonare alla porta e, alla fine, le coppie a doversi barcamenare in questa bizzarra situazione d’alta società in pericolo saranno tre più tre stravaganti sorelle, cugine di Dario. Un unico monito vale per tutti: non far assolutamente trapelare la notizia per non creare uno scandalo e perdere, così, la complice amicizia col vice sindaco. Ma, si sa, quando la ricca borghesia viziata deve fronteggiare una situazione delicata, le cose a venire a galla sono segreti, frustrazioni, maldicenze e ciaeti. E le lingue degli ospiti dei Brocchi sono affilatissime.