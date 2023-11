Christo in mostra a Satura nelle sale di Palazzo Stella

Christo in mostra a SATURA

Il maestro della Land Art in esposizione a Genova dal 11 al 25 novembre.

SATURA, con il progetto “La Galleria”, dedica una mostra ad uno dei più importanti esponenti dell’arte del Novecento, Christo. La mostra, a cura di Mario Napoli, inaugura sabato 11 novembre dalle ore 17:00 presso le prestigiose sale di Palazzo Stella.

Visionario nel suo modo di intendere l’arte, è riconosciuto dai più come colui che impacchettava il mondo. L’arte di Christo (Gabrovo, 1935 - New York, 2020) rompe tutti gli schemi, ciò che è da sempre visibile agli occhi viene improvvisamente celato, creando sconvolgimento e curiosità nello spettatore. Tra i suoi ultimi lavori, la passerella galleggiante sul Lago d’Iseo, che ha attirato l’attenzione di migliaia di turisti anche nel nostro Paese.

Braccio destro dell’artista dagli anni 60, è la moglie Jeanne-Claude, con la quale Christo realizza uno dei primi progetti nel 1962 a Parigi, in Rue Visconti: in una delle vie più strette della città, i due artisti intervengono costruendo "il Muro di barili", vera e propria barricata di 89 barili in metallo impilati. Anche chiamata “la cortina di ferro”, l’opera ribaltò per il tempo di 8 ore la connotazione della strada in vicolo cieco. In questo modo la coppia intendeva denunciare i recenti fatti di cronaca: nella vicina Germania infatti era stato da poco eretto il Muro di Berlino che, in un clima generale di tensione e instabilità politica, aveva cambiato radicalmente la vita delle persone.

Le opere impacchettate di Christo sono realizzate con il tessuto, imballando monumenti o stendendo lunghi teli in luoghi naturali, nell’intento di alterare temporaneamente la fruizione di alcuni paesaggi ed edifici celebri impedendone la visione e/o il passaggio. È in questo senso che nascono progetti come "Wrapped Reichstag, Project for Berlin", celebre “impacchettamento” dell’intero Reichstag di Berlino, il palazzo del governo tedesco, celato da tessuti e corde. Tra gli altri progetti storici figurano l’imballaggio d’aria di 5.600m³, sollevati da gru e visibili da 25 km, realizzato in occasione di "Documenta 4 a Kassel", nel 1968; nonché quello di Porta Pinciana, a Roma, nel 1974. Datato 1985 è, invece, The Pont Neuf Wrapped a Parigi. Da ricordare, infine, l’opera parigina "L’Arc de Triomphe Wrapped" del 2021, realizzata successivamente alla scomparsa dei due artisti.

L’artista ha esposto nei più importanti centri d’arte contemporanea in tutto il mondo, tra i più celebri il Centre Pompidou di Parigi, il Metropolitan Museum of Art di New York, il Seibu Museum of Art di Tokyo.

La mostra resterà aperta fino al 25 novembre 2023 con orario da martedì a venerdì 9:30–13:00 / 15:00–19:00, sabato 15:00–19:00.