Christmas Jazz&Blues Jam al Count Basie

Serata di Jam Session natalizia al Count Basie Jazz Club venerdì 21 dicembre alle 21:15. Il gruppo di apertura vede Stefano Bergamaschi alla tromba, Gianluca Salcuni al sax tenore, Luca Terzolo al piano, Enrico Zilli al basso elettrico e Daviano Rotella alla batteria.

Dopo alcuni brani di jazz, verrà aperta la Jam session di Natale: un po' di jazz e un po' di blues, qualche canzone di Natale e una grande festa per salutarci prima del Natale con incontri improvvisati di musicisti e cantanti per la straordinaria atmosfera di una serata jazz&blues sempre imprevedibile e in cui pubblico e artisti, insieme, condividono magia e divertimento.