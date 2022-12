Caccia alla ricerca dei Christmas Crackers e delle tradizioni natalizie inglesi

Nell'ambito del ciclo di incontri "Avvento nel mondo" la cooperativa Solidarietà e Lavoro ha pensato a una serie di attività per bambini dai 5 ai 11 anni per vivere insieme il periodo più frenetico dell’anno. Un viaggio per il mondo alla ricerca dello spirito del Natale, delle tradizioni e dei costumi legate a questa festa che è fatta di attesa e magia in tutto il mondo.

Domenica 18 dicembre andremo "Alla ricerca dei Christmas Crackers", - una divertente caccia porterà le famiglie ad esplorare il museo per scoprire la tradizione inglese dei Christmas Crackers, piccoli doni contenenti regali e messaggi da condividere durante i pasti delle feste.

Dopo aver trovato e aperto quelli nascosti in museo, durante il laboratorio i bambini li creeranno pensando ai loro familiari e al momento in cui li apriranno a casa durante le feste, per portare una nuova tradizione all’interno della loro famiglia.

Modalità di accesso all’attività: prenotazione entro il giorno precedente l’attività telefonando al numero 0102723820 oppure castellodalbertis@solidarietaelavoro.it