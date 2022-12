“A Christmas Carol” in versione musical al Politeama Genovese

Un classico del Natale in versione musical al Politeama Genovese: giovedì 22 e venerdì 23 dicembre alle ore 21 va in scena “A Christmas Carol Musical” tratto dal Canto di Natale di Dickens. Non si può cambiare il proprio passato, ma si può imparare dagli errori commessi per migliorare il proprio presente e dare un senso al proprio futuro. Canto di Natale di Dickens non è una semplice opera letteraria, ma un capolavoro senza tempo che ci trasmette insegnamenti universali come questo.

“A Christmas Carol Musical” ha divertito e commosso oltre 70.000 persone rivelandosi un coinvolgente ed emozionante spettacolo teatrale per tutta la famiglia. Un cast artistico di grandi performers con oltre 20 elementi e 32 bambini, incredibili effetti speciali, musiche e canzoni originali da sogno, 150 costumi, imponenti scenografie vittoriane mozzafiato, coinvolgenti coreografie.

Biglietti disponibili presso la biglietteria del teatro oppure sul circuito online Ticketone.

foto: politeamagenovese.it