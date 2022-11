Christmas Bazaar ai Magazzini del Cotone, il ricavato in beneficenza

Domenica 27 novembre, dalle ore 10 alle 18, torna dopo due anni di assenza il Christmas Bazaar ai Magazzini del Cotone (ingresso modulo 8, via Magazzini del Cotone), il cui ricavato andrà in beneficenza a opere benefiche genovesi. L'evento è organizzato da The American International's Women's Club of Genoa Onlus in collaborazione con The International School of Genoa e Deledda International School

Stand per tutti i gusti con decorazioni natalizie e oggettistica artigianale, torte e marmellate fatte in casa, prodotti americani, abbigliamento, accessori e bigiotteria vintage, giocattoli, libri inglesi e italiani. Durante la giornata ci saranno inoltre attività e giochi per bambini e "raffle & lucky dip" (pesca di beneficenza).