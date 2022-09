Tornano i Chorus Days: tre giorni di concerti, seminari e laboratori dedicati alla musica

Chorus Days - Music Educational Expo si terrà dal 23 al 25 settembre 2022 in Piazza delle Feste, in chiusura alla lunghissima e ricchissima stagione di EstateSpettacolo. L’evento coinvolgerà numerose scuole di musica ed enti impegnati nell’educazione musicale che potranno proporre la loro offerta formativa, come Accademie Lizard Genova, Conservatorio N. Paganini, Liceo Musicale S. Pertini, DOC Academy, Music Art di Rapallo, oltre al progetto di community musicale giovanile Genvision e tanti altri.

Un evento rivolto ai bambini che iniziano ad approcciare per la prima volta uno strumento, a chi ha sempre suonato e vuole perfezionarsi, a chi è semplicemente incuriosito e vuole provare qualcosa di nuovo. Spazi, attività e strumenti messi a disposizione dalle scuole di musica della città, ma non solo: saranno infatti coinvolte realtà promettenti e virtuose provenienti da altri territori come Toscana, Lombardia, Piemonte, per permettere uno scambio proficuo e un trasferimento di competenze e modelli di sviluppo per una crescita costante. In particolare la Fondazione Luigi Tronci di Pistoia, museo della musica e degli strumenti musicali a percussione che porta un ricco programma di laboratori per grandi e piccoli la mattina di sabato, e l’esibizione del cantautore milanese Daniele Stefani, prevista per venerdì sera. Daniele, dopo un talk dedicato alle città dei cantautori, suonerà sul palco con una ventina di giovani talenti musicali genovesi. Il tendone di Piazza delle Feste diventerà un vero e proprio villaggio musicale con eventi, laboratori, spazi espositivi, workshop e concerti pomeridiani e serali, tutto a ingresso gratuito per sostenere l’orientamento agli studi musicali, la formazione, la ricerca, l’innovazione e le successive opportunità di placement.

Novità di quest’anno, proprio per il trentennale di Porto Antico, durante la serata di domenica 25 settembre verrà ospitata la finale di “La Lanterna D’Oro 2022”, 9^ edizione del concorso nazionale di canto per bambini dai 4 ai 13 anni. La Lanterna d’Oro difende il diritto di ogni bambino di sviluppare la propria creatività musicale e di crescere insieme a essa. A La Lanterna D’oro i piccoli apprendono, grazie alla musica, valori e messaggi educativi importanti. Il concorso evidenzia l’importanza del fare musica fin dall’infanzia e i vantaggi del viverla nel modo più semplice e spontaneo.

Giunto con successo alla sua seconda edizione, l’evento è nato da un'idea del prof. Luca Sabatini dell'Università di Genova e organizzato da Music Innovation Hub in collaborazione con Moosa e con l'associazione ligure Lm European Music.

L’inaugurazione di Chorus Days – Music Educational Expo sarà venerdì 23 alle ore 15, con la visita guidata al labirinto sonoro degli strumenti della Fondazione Tronci.