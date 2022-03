Chocomoments: la festa del cioccolato artigianale arriva a Camogli

La festa del cioccolato artigianale Chocomoments arriva per la prima volta a Camogli, dall'1 al 3 aprile 2022, sul lungomare (via Garibaldi).

Per tre giorni si potrà gustare la dolcezza del vero cioccolato artigianale con un ricco assortimento di gustose praline, tavolette di cioccolato al latte, fondente e aromatizzato, creme spalmabili, liquori al cioccolato, abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e tantissime altre golose tentazioni. Il tutto a opera dei maestri cioccolatieri con i loro stand sempre aperti dalle 9,30 alle 20,30.

Per i più piccoli, inoltre, tutti i giorni c'è lo spazio ChocoBaby apeerto dalle 15,30 alle 17,30 nel quale è possibile improvvisare con il cioccolato, per realizzare deliziosi cioccolatini con tutte le attrezzature necessarie: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Non è necessaria la prenotazione, costo 5 euro, durata 15 minuti,

L'evento è organizzato da Chocomoments con il patrocinio del Comune di Camogli.