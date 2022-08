“Chiostro sotto le stelle” musica, danza, teatro, magia e arte nel Chiostro di Sant’Andrea

Orario non disponibile

Quando Dal 03/09/2022 al 24/09/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Per il secondo anno, il suggestivo il chiostro di Sant'Andrea diventa teatro: musicisti, danzatori e artisti si alterneranno durante tutti i weekend del mese di settembre dando vita ad una straordinaria kermesse per grandi e piccini. “Chiostro sotto le stelle” organizzato da Libera-Mente aps, con il patrocinio e il contributo economico del Comune di Genova, si pone come obiettivo la valorizzazione di tutto il sito storico architettonico promuovendo attraverso le arti e la creatività il Chiostro di Sant’Andrea, la casa di Cristoforo Colombo, le torri di Sant’Andrea e delle innumerevoli realtà economiche e associative che operano sul territorio.

La manifestazione avrà luogo da sabato 3 a sabato 24 settembre, ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Info: liberapromozione@gmail.com oppure whatsapp al numero 338 3604053.

Programma

Sabato 3 settembre

Ore 16

Festa inaugurale con la partecipazione della Compagnia Retrò di Genova

Un bizzarro trampoliere coinvolgerà i passanti in un grande gioco dal sapore circense

Ore 18

“Jump the future” spettacolo di live painting e live music a cura di Leoniart con la partecipazione del gruppo musicale Magnetic Garden

https://www.leoniartproject.org/

Domenica 4 settembre

Ore 17

“I Giaminanti” storie e leggende si intrecciano in musica, come gli antichi cantastorie i Giaminanti fanno rivivere personaggi, luoghi ed eventi: le figure si raccontano ed appaiono nelle loro immagini di un tempo, quasi a chiedere di non essere dimenticate

Durante lo spettacolo aperitivo nel chiostro a cura di Honey Bar

Sabato 10 settembre

Ore 16

Gruppo storico Sestrese spettacolo di Danze popolane del 500 e Danze Auliche

Ore 19

“Appunti di viaggio” di Giovanni Ricciardi, una data unica nel suo genere perché la musica è per tutti, la più “rock” di tutte

Un recital violoncello solo che è anche un racconto di tanti compagni di viaggio, con la partecipazione straordinaria di Claudio Pozzani e Tomaso Olivari (contrabbasso)

https://giovanniricciardi.eu/

Domenica 11 settembre

Ore 19

“A caso, non per caso -I miei poeti rock e altre storie” Vincenzo Costantino “Cinaski”

Tratto da trenta storie che descrivono gli incontri (reali o immaginari) con le figure più liriche del rock. Un viaggio nell’animo personale e collettivo di più di una generazione

Letture e canzoni accompagnate dal violoncello di Giovanni Ricciardi

https://vincos64.wordpress.com/

Sabato 17 settembre

Ore 15

Close-up ai tavoli (magie ravvicinate ai tavoli) a cura dei soci del Club Lanterna Magica

Il Club Lanterna Magica sarà lieto di intrattenervi con incredibili illusioni e stupende magie per grandi e piccini

Ore 17 e ore 18

Laboratorio di magia per bambini e ragazzi a partire dai 6 anni. (Gratuito posti limitati, prenotazione obbligatoria al whatsapp 339 6646648 lasciare cognome e nome ed attendere conferma)

Ore 19

Spettacolo di magia per adulti e bambini a cura del “Mago Fabius”

www.clublanternamagica.it

Domenica 18 settembre

Ore 16

“Paganini e Sivori” Spettacolo per bambini interattivo a cura di Eliano Calamaro

Conoscere il violino, suoni, rumori, versi degli animali che lo strumento può produrre

Possibilità per tutti i piccoli spettatori di imbracciare un violino.

Ore 18

I Soin de Zena – musica dal vivo con Eliano calamaro(violino) Luca Nicora (percussioni) Andrea Kala (chitarra, basso) Irene Manca (voce, chitarra)

Arrangiamenti acustici dell’eredità musicale genovese, De Andrè, Tenco, Paoli, Lauzi

https://www.instagram.com/isoindezena/

Venerdì 23 settembre

Ore 19

“La Messa dei veleni” produzione Genova Dreams per Teatro Diacronico

Alla corte del Re Sole si susseguono morti misteriose di nobili “eccellenti”

Tra messe nere e complotti vedremo uno squarcio di quel momento storico fino alla sua inevitabile conclusione

Lo spettacolo è uno spin-off dell’opera teatrale “Io sono Andromaca”

https://www.facebook.com/teatrodiacronico

Sabato 24 settembre

Festa di chiusura una giornata di danze del mondo per tutti

Ore 16

I Kalimba pizziche, tarante, tammuriate, l’immortale musica popolare del sud Italia che sa trasmettere attraverso i ritmi frenetici e liberatori delle danze tutto il calore e l’energia della terra

Ore 18

Compagnia Shams danze medio orientali e delle isole polinesiane, uno sguardo dall’altra parte del mondo

https://www.facebook.com/MenteLibera.aps

Ore 19

“Da Genova a Buenos Aires – Viaggio tra la canzone genovese e il tango argentino” con Gli Emigranti del Tango il gruppo musicale Letras de Tango Ensemble: Franco Albanese (chitarra e voce), Roberto Valla (chitarra e voce) Franco Ghiglione (canto genovese)

Con la partecipazione straordinaria del maestro di tango Francesco Pedone e la ballerina Maria Teresa Aicardi

https://m.facebook.com/100035437550549/