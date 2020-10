Chiostro da scoprire con degustazione di frittura mista e d 'bollicine'

Sabato 7 novembre e 28 novembre 2020, alle ore 17:00, si potrà scoprire il Chiostro dei Canonici di San Lorenzo, sede del Museo Diocesano e un tempo residenza dei sacerdoti che si prendevano cura delle Cattedrale, in un’esperienza rilassante e piacevole in cui alla conoscenza della storia, dei segreti e delle curiosità del Chiostro si unisce un calice di benvenuto accompagnato da fritti e cuculli dalla tradizione genovese.

Avventuriamoci perciò, nel cuore del centro storico, in questo luogo suggestivo, che nacque nel sec. XII come abitazione elegante dei Canonici, corpo scelto di prelati che gestivano amministrativamente e fattivamente della Cattedrale e che tuttora ci guarda, schierato in pompa magna, dall’affresco con la Consacrazione di San Lorenzo al piano superiore.

Fra i numerosi dipinti conservati nelle sale, ne conosceremo alcuni molto particolari, come quello che raffigura un Santo che “non esiste”, nonostante sia effigiato in più di un dipinto del Museo. Riusciremo a individuare, fra le varie architetture, l’albero di una nave, con tanto di impressione del segno delle cime. Ascolteremo la storia di un curioso bisticcio, che alcuni Canonici portarono avanti per anni e anni, pur di vedersi assegnare una particolare stanza dell’edificio. E non solo…

Ma prima di partire, gustiamo l’atmosfera di energia evocativa che questo luogo esprime degustando, fra le arcate dell’antico colonnato, un’ottima frittura mista accompagnata da un calice di bollicine.

Appuntamento al Museo Diocesano (Via T. Reggio 20/r) . Costo € 15. Solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili. A cura di Festigium srl. Degustazione a cura di Frito Ben.

Prenotazione via mail a prenotazioni.festigium@gmail.com - oppure al telefono 010 2091863 con trasferimento ad operatore