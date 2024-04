"Chimici artisti, artisti chimici": conferenza di Giovanni Petrillo

Scienza ed Arte sono due campi dell’attività umana indissolubilmente connessi. Questo aspetto “simbiotico” è particolarmente appropriato per la scienza Chimica, se è vero, ad esempio, che l’ingegnosità del Chimico nella progettazione e realizzazione di una sintesi complessa può essere considerata di per sé una forma di Arte e, d’altra parte, l’Arte utilizza e fa propri materiali e metodi che appartengono alla Chimica, facendo tesoro del progresso scientifico. Senza la pretesa di una trattazione esaustiva, la conferenza illustrerà alcuni esempi più rappresentativi di questa continua interazione, non scevra da aspetti problematici, mettendo anche in luce come il Chimico possa servirsi proprio dell’Arte come mezzo di comunicazione, anche critica, della scienza.

Giovanni Petrillo, nato a Spoleto (Perugia), si è laureato con lode in Chimica a Genova nel 1976. Professore Ordinario di Chimica Organica, ha svolto attività di ricerca (circa 130 pubblicazioni all’attivo) e di insegnamento presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale (DCCI) dell’Università di Genova. È stato Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in “Metodologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali” e Presidente della Biblioteca della Scuola di Scienze MFN. Attualmente fa parte del Comitato Scientifico del Museo di Chimica del DCCI. Ha tenuto diverse conferenze e seminari divulgativi ispirati alla chimica, anche per il Festival della Scienza, in collaborazione con negozi ed attività storiche della città di Genova come Pietro Romanengo e Figli, Drogheria Torielli, Giglio Bagnara, Istituto Alberghiero.

N.B. La conferenza si svolgerà in presenza. In seguito, sarà disponibile la registrazione sul canale YouTube dell'Accademia. Tuttavia, è possibile seguire la conferenza anche via zoom: https://us02web.zoom.us/j/5964880155?pwd=eHYrTWUxeXg0K1M1d0l2b0hDeTFPQT09

La registrazione sarà disponibile sul canale YouTube dell'Accademia: https://www.youtube.com/@ALSL1798